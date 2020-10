Deshalb blieben Schulen in Witten am Freitag vereinzelt zu

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst am Donnerstag (8.10.) hatte auch am Freitag (9.10.) noch Auswirkungen in Witten. In Schulen fiel die Reinigung mit der jetzt so wichtigen Desinfektion vereinzelt flach und so durften die Schüler schon einen Tag vor den Ferien zu Hause bleiben. Die Bruchschule blieb ganz zu, an der Pestalozzischule konnte ein Nebenstandort nicht geöffnet werden.

Die Bruchschule hatte die Schüler und Eltern am Donnerstag darüber informiert, dass Reinigungspersonal fehle und deshalb am Freitag keine Schule sei. Die Otto-Schott-Realschule hatte bereits am Donnerstag zu und schickte die Schüler in den Heimunterricht.

Nebenstandort der Pestalozzischule in Witten war geschlossen

An der Pestalozzischule war schon am Mittwoch (7.10.) bekannt, einen Tag vor dem Streik, dass an der Husemannstraße am Freitag kein Unterricht möglich ist. „Wir haben die Eltern informiert“, sagt Schulleiterin Michaela Lohrmann. So wurden zum Beispiel die Toiletten und alle Kontaktflächen nicht desinfiziert. Da aber nicht alle Reinigungskräfte im Ausstand waren, konnte zumindest das Hauptgebäude am Beek sauber gemacht werden und der Unterricht somit stattfinden.

Für den Rest der Schüler ging es einen Tag vor den Ferien ins Homeschooling. „Seit Corona sind wir noch enger mit den Eltern in Kontakt“, so Lohrmann. Deshalb habe alles über Whatsapp und andere Kommunikationskanäle reibungslos geklappt. Alle seien rechtzeitig informiert worden.

Großteil der Schulen in Witten blieb geöffnet

Aber warum blieb dann der Großteil der Schulen auf? Von den 27 städtischen Schulen werden elf von privaten Unternehmen gereinigt. Diese Gebäude wurden also in jedem Fall geputzt. Zudem stellte die Stadt es den Schulen frei, ob sie schließen oder nicht. Deshalb gab es nach Angaben von Heiko Müller, Abteilungsleiter Schule und Kitas, auch keinen flächendeckenden Unterrichtsausfall.

Das hängt laut Müller auch mit den Reinigungszeiten zusammen. So sei in einigen Schulen erst am Freitagmorgen geputzt worden, so dass der Unterricht dort stattfinden konnte. Außerdem gehörten nicht alle Kräfte Verdi an. Dieses Reinigungspersonal musste also arbeiten gehen.

