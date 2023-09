Der Sommer dreht in Witten noch einmal richtig auf

Witten. 30 Grad und keine Wolke am Himmel. Der Sommer ist nach Witten zurückgekehrt. Und: Die Aussichten für die kommenden Tage sind gut.

Unverhofft kommt oft. Nachdem es die letzten Wochen eher durchwachsen war, dreht der Sommer in Witten noch einmal richtig auf. Bei fast 30 Grad zieht es die Leute in nach draußen.

Ob bei einem Kaltgetränk im Café Extrablatt oder einem spätsommerlichen Spaziergang am Kemnader See, die Menschen genießen die Sonnenstrahlen. Statt Anfang September fühlt es sich derzeit eher wie Mitte Juli an. Das zeigt sich auch im Freibad. Ein Sprung ins kühle Nass ist derzeit wohl die beste Abkühlung. Laut Stadtwerken waren bis zum Nachmittag rund 700 Badefreunde an der Herdecker Straße.

Und es gibt gute Nachrichten: Das Wetter soll auf vorerst so bleiben. Also nichts wie raus! Der Herbst kommt schneller als man denkt. Und auch das Freibad öffnet am Sonntag, 10. September, das letzte Mal seine Tore.

