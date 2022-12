Demo an Uni Witten: Solidarität mit iranischen Studierenden

Knapp 100 Menschen, darunter viele Universitätsangehörige, nahmen an der Protestkundgebung „Campus Rally for Iran“ an der Uni Witten teil.

Witten. In Witten zeigt man sich solidarisch mit den Protestierenden im Iran: Etwa 100 Menschen demonstrierten auf dem Campus – auch für Frauenrechte.

Mit teilweise mutigen Sprüchen haben etwa 100 Menschen vor dem Neubau der Uni Witten zur Situation im Iran protestiert. Weltweit fand gestern Nachmittag eine „Campus Rally for Iran“ statt, um Solidarität mit den Menschen im Iran zu bekunden.

Bei der Kundgebung in Witten wurden Plakate von einzelnen Frauen gezeigt und deren Schicksale vorgestellt – also ihre Leidens- und Todesgeschichte erzählt. Die Studierenden und Mitarbeitenden der Universität Witten/Herdecke haben außerdem eine künstlerische Darstellung des Wortes Blut gezeigt, so wie sie erstmals an einer Universität in Teheran präsentiert wurde. Die Wittener Demonstranten fordern einen Rücktritt der iranischen Regierung.

