Das Programm steht: Diese Stars kommen 2023 zum Zeltfestival

Fette Partys werfen ihre Schatten voraus: Das Zeltfestival 2023 steigt vom 18.8. bis 3.9. am Kemnader See.

Witten/Bochum/Hattingen. Der Vorverkauf für das Zeltfestival Ruhr am Kemnader See läuft bereits. Neun weitere Künstler sind gelistet. Ein Blick auf Programm und Preise.

So langsam füllt sich der Spielplan zur Ausgabe 2023 des Zeltfestival Ruhr am Kemnader Stausee. Die Veranstalter haben weitere Neuzugänge bekanntgegeben. Unter anderem kommen HipHopper Trettmann, Autor Sebastian Fitzek und Thomas D – einer der Fanta 4-Sänger auf Solopfaden. Zudem läuft der Vorverkauf so gut, dass einige Künstler noch Zusatzshows geben.

„Das Gros des Programms steht, einzelne Änderungen kann es natürlich noch geben“, bilanziert Festival-Sprecherin Jenny Peters. Vom 18. August bis 3. September öffnet die Zeltstadt 2023 ihre Tore – und zwar zum 14. Mal. Die Ticketpreise liegen inzwischen oft jenseits der 50 Euro. Sarah Connor darf man getrost als angesagteste Künstlerin der diesjährige Konzertreihe sehen. 75 Euro kostet ein Ticket, um sie mit 5000 anderen Fans am Stausee singen zu hören. Im gehobenen Preissegment spielen auch Michael Patrick Kelly (65 Euro), Marteria (64 Euro) oder Nico Santos (61 Euro). Zeltfestival-Urgestein Jochen Malmsheimer dagegen unterhält seine Zuhörer für 32 Euro – und das sogar an zwei Abenden.

Torsten Sträter spielt drei Shows

Nico Santos brachte bereits im August 2022 das Zeltfestival zum Kochen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Top-Act am Eröffnungstag (18.8.) sind Michael Patrick Kelly (mit Zusatzshow am 29.8.) und die Sportfreunde Stiller. Weitere Namen die das Publikum in die Zeltstadt ziehen werden: Torsten Sträter (21., 22. und 28.8.), Element of Crime (27.8.), Alvaro Soler (30.8.), Danger Dan (31.8.) und Clueso (1.9.).

Nun haben die Veranstalter neun weitere Shows angekündigt. Erstmalig beim Zeltfestival Ruhr zu Gast sein wird Trettmann (3.9.) mit seinem Mix aus Hip Hop, RnB und Dance. Der Künstler bringt kurz vor seinem Kemnade-Konzert ein neues Album heraus, es wird also nicht nur Lieblingssongs geben, sondern auch neue Hits.

Neu dabei: Sebastian Fitzek und Thomas D

Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor Sebastian Fitzek bespielt Ende August das größte Eventzelt beim Zeltfestival. Foto: Marcus Höhn

Erfolgsautor Sebastian Fitzek dagegen kommt nach 2019 zum zweiten Mal an den Stausee. Mit seiner Show (26.8.) bietet der Erfolgsautor eine Kombi aus Spannung und Wissenschaft, die genauso fesselt wie seine Bücher selbst. Interaktiv und multimedial möchte er seinen aktuellen Psychothriller „Mimik“ präsentieren. Anschließend wird eine Signierstunde inklusive Selfies versprochen.

Thomas D von den Fantastischen Vier hat eigentlich schon alles erreicht. Doch nach unzähligen ausverkauften Shows und etlichen Auszeichnungen trägt er noch einen ganz eigenen Sound in sich und hat für diesen die perfekte Ergänzung gefunden. Gemeinsam mit der bis dato rein instrumentalen Band „THE KBCS“ kommt er beim Zeltfestival für eine jazzig-groovige Symbiose vorbei (30.8.).

Lesen Sie auch:

Erstmalig beim Zeltfestival Ruhr zu Gast: HipHopper Trettmann. Foto: Philipp Gladsome

Kleine Zeitreise gefällig? Eine erfolgreiche New Wave Band der 80s kommt am 27.8. in die weiße Zeltstadt. Die britische Pop-Band ABC spielen die Hits von damals und Aktuelles obendrein. Und auch Chris Hopkins und Scott Hamilton laden zum Wegträumen ein. Am 20.8. spielen sie „Swinging in Summertime - von New York bis Rio, von New Orleans bis Paris“. Die Show wird elegant, heiter und verspricht Lebenslust.

Pawel Popolski schaltet sich aus dem Plattenbau zu

Und jetzt wird es noch einmal lustig. Das Duo Die Feisten bieten eine Mischung aus Gesang und Comedy. Die beiden Jungs feiern am 26.8. ihr Comeback beim Zeltfestival und haben Geschichtensongs über die Absurditäten unserer Welt im Gepäck.

Der Programmtitel ‚Nach der Strich und der Faden‘ kündigt es bereits an: Pawel Popolski wird am 1.9. sein Zelt mithilfe von herbem Humor und Wodkaliedern mit Gelächter füllen. Spätestens wenn er seine Familie über die polnische Videosoftware SKYPEK aus dem Plattenbau zuschaltet, wird kein Auge trocken bleiben.

Tickets für alle angekündigten Shows sind ab sofort an allen Vorverkaufsstellen und unter der Tickethotline 0180.500 4222 erhältlich. Infos und vollständiger Programmüberblick: www.zeltfestivalruhr.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten