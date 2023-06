Das kann doch nicht wahr sein: Pumba hat einfach kein Glück

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Witten. So ein niedlicher Kerl wartet in Witten auf eine neue Familie, doch bislang findet sich keine für ihn. Dabei hatte Pumba ohnehin schon viel Pech.

Heute sucht die Arche Noah ein neues Zuhause für einen kleinen Kerl, der offenbar vom Pech verfolgt wird. Erst musste er lange völlig verwahrlost im eigenen Dreck leben – und nun hat er auch bei der Vermittlung kein Glück.

Pumba wartet bei der Arche Noah in Witten auf eine neue Familie. Foto: Arche Noah

Der zweijährige Pumba stammt aus dem Animal-Hording-Haus in Dortmund, wo er zusammen mit 40 Artgenossen unter sehr schlechten Bedingungen gehalten wurde. Schließlich griff das Amt ein und stellte die Tiere sicher, einige von ihnen wurden zur Arche Noah in Witten gebracht.

Pumba ist ein Mischling, in ihm stecken ein Tibet-Terrier und ein Pudel. Der niedliche kleine Rüde ist anfangs etwas misstrauisch gegenüber Fremden, nach einer kleinen Eingewöhnungszeit legt sich das aber schnell. Er braucht nun dringend ein liebevolles Zuhause mit konsequenten Haltern, denn nach seinen bisherigen Erfahrungen Pumba muss noch einiges lernen.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8 und 02302 39 03 77.

