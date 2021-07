Das Comenius-Berufskolleg Witten leitet jetzt eine Frau

Schulleiter Uwe Gronert reicht den Zollstock, den er 2013 zu seiner Einführung als Schulleiter bekam, an seine Nachfolgerin Claudia Wolmerath (2. von re.) weiter. Marianne Anschütz (li.), Geschäftsführerin des Diakonischen Bildungszentrums BIZ, und Jens Koch, Geschäftsführer der Diakonie Ruhr, verabschiedeten den bisherigen Schulleiter.

Witten. Mit 66 ist für Uwe Gronert Schluss. Der bisherige Leiter des Comenius- Berufskollegs Witten geht in den Ruhestand. Eine Frau folgt ihm nach.

Mit einem Festakt im kleinen Kreis ist der Leiter des Comenius-Berufskollegs Witten, Uwe Gronert, in den Ruhestand verabschiedet worden. Seine bisherige Stellvertreterin Claudia Wolmerath ist seine Nachfolgerin. „Sie waren ein Glücksfall für diese Schule“, lobte Marianne Anschütz, Geschäftsführerin des Diakonischen Bildungszentrums BIZ, den scheidenden Schulleiter.

Uwe Gronert kam 2013 als Schulleiter nach Witten

Anschütz erinnerte an den strategischen Umbau des Berufskollegs, insbesondere durch die Einführung der praxisintegrierten Ausbildungsgänge in den Bereichen Heilerziehungspflege und Erziehungswesen. Ein weiteres wichtiges Anliegen war Uwe Gronert, der 2013 als Schulleiter nach Witten kam, die Digitalisierung seiner Schule. Früher als viele andere Schulen baute das Berufskolleg eine WLAN-Infrastruktur auf, stellte Unterrichtsmaterialien online zur Verfügung und ermöglichte Studierenden die Nutzung mobiler Geräte im Unterricht.

Die neue Schulleiterin Claudia Wolmerath kam 2013 als Bildungsgangleiterin Heilerziehungspflege ans Comenius-Berufskolleg. Seit 2016 ist die 56-Jährige stellvertretende Schulleiterin. Uwe Gronert (66) will sich im Ruhestand an seinem Wohnort Möhnesee weiter in der Kommunalpolitik engagieren und seinen Hobbys Motorradfahren und Fotografieren widmen.

