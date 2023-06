Witten. Das Quartiersmanagement Heven-Ost/Crengeldanz plant für den Sommer mehrere Veranstaltungen. Was erwartet die Wittenerinnen und Wittener?

Im Quartier Heven-Ost/Crengeldanz steht im Sommer einiges an. Das Quartiersmanagement hat gemeinsam mit verschiedenen Wittener Akteuren mehrere Veranstaltungen geplant.

Los geht es am Mittwoch, 5. Juli. Dann lädt das Familienzentrum Waldorfkindergarten zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr zum Waffelessen und verschiedenen Spielen auf den Spielplatz an der Billerbeckstraße ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jung und Alt kommen in Witten auf ihre Kosten

Am Mittwoch, 26. Juli, startet um 11 Uhr am Stadterneuerungsbüro (Sprockhöveler Straße 28) ein Quartiersputz für Jung und Alt. Gemeinsam wird in Straßen und auf Plätzen in Heven-Ost Müll gesammelt und zur Belohnung gibt es für alle fleißigen Helferinnen und Helfer ein Eis. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich.

Eine rund 25 Kilometer lange Fahrradtour für Erwachsene (sowie gut Rad fahrende ältere Kinder in Begleitung ihrer Eltern) durch den Stadtteil und über den Rheinischen Esel findet am Donnerstag, 27. Juli, von 11 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eselsmarkt in Heven-Ost (bei Unterkrone 3). Voraussetzung ist ein verkehrssicheres Fahrrad (auch E-Bike möglich, aber nicht nötig). Eine Anmeldung ist hier bis zum 24. Juli unter quartiersmanagement@witten-hoc.de oder unter 02302/3992114 möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Lesen Sie auch:

Und auch Seniorinnen und Senioren kommen auf ihre Kosten. Am 5. August findet ein sogenannter „Achtsamkeitsspaziergang“ statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadterneuerungsbüro. Auch jüngere Leute können daran teilnehmen und erfahren, worauf man in seiner Umgebung so achten muss. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kurz vor den Sommerferien fand bereits das Nachbarschaftsfest Crengeldanz statt. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Lars König gab es bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Mitmach-Stände und ein buntes Bühnenprogramm mit Zirkusaufführungen, Tanzshows sowie die Premiere des neuen Crengeldanzlieds. Zudem laufen aktuell verschiedene Kreativangebote für Kinder und Jugendliche. Die Anmeldefristen dafür sind aber bereits abgelaufen.

