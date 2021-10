Creative Kirche Witten sucht Kinder fürs Weihnachtsmusical

Witten. Endlich geht es mit dem Weihnachtsmusical der Creativen Kirche in Witten wieder los. Allerdings diesmal in kleinerer Form.

Nach der langen Corona-Pause lädt die Creative Kirche jetzt wieder Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zum Mitmachen beim Weihnachtsmusical ein. Einstudiert werden soll das Stück „Christopher Kirchenmaus – Das Weihnachtsgeschenk.“ Allerdings kann das Projekt in diesem Jahr nur mit 60 Kinder in drei Workshops stattfinden.

Christopher Kirchenmaus hat eine tolle Idee

Die Geschichte: Christopher Kirchenmaus lebt in einem großen Glockenturm. In der Weihnachtszeit beobachtet er, wie in der Kirche eine riesige Krippe aufgebaut wird. Als die Menschen schlafen, huscht Christopher zur Krippe und fragt sich, was das alles zu bedeuten hat. Als seine Eltern Christopher von Weihnachten erzählen, hat er einen tollen Einfall...

Nach den Herbstferien startet das Projekt am 27. Oktober in der Ev. Pop-Akademie an der Ruhrstraße. Die Aufführung ist für den 4. Dezember im Saalbau geplant. Um das Musical unter sicheren Bedingungen vorzubereiten, gibt es einen kleinen Chor mit Sologesang und die Workshops Tanz und Theater.

Teilnahmegebührt: 29 Euro, Geschwisterkinder 25 €. Mehr Infos unter kinder-musicals.de. Anmeldung unter service@creative-kirche.de und telefonisch unter 02302/28222-22.

