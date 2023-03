Witten. Die Volksbühne Witten veranstaltet im Saalbau zwei Konzertshows im Zeichen berühmter Musiker. Das Angebot reicht von den Beatles bis Adele.

Für Musikfans veranstaltet die Theatergemeinde Volksbühne Witten im März zwei Konzertshows. Am Sonntag, 12. März (17 Uhr) dreht sich im Saalbau Witten zunächst alles um große Diven der Musikgeschichte, wie es in einer Pressemitteilung der Volksbühne heißt.

Die Sängerin Kerstin Heiles und Pianist Christoph Pauli präsentieren in ihrer Show „Divas – Les Grandes Allures“ eine Auswahl von Welthits bekannter Musikerinnen aus unterschiedlichen Jahrzehnten, darunter Whitney Houston, Hildegard Knef und Adele. Neben der Musik thematisiert das Duo dabei nicht nur die Faszination der Musikwelt sondern auch die Schattenseiten des Showgeschäfts.

Coverband „TheReBeatles“ spielt ebenfalls im Saalbau Witten

Tickets gibt es in der Geschäftsstelle der Volksbühne in Witten (Augustastr. 1), telefonisch unter 02302 23516, beim Stadtmarketing (Marktstr. 7) und in allen CTS-Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen gibt es unter www.volksbuehne-witten.de.

Die deutsche Revival-Band „The ReBeatles“ spielt im Wittener Saalbau ein Best Of der britischen Band. Foto: Volksbühne Witten

Am Mittwoch, 15. März (20 Uhr) kommen „TheReBeatles“ nach Witten. Die deutsche Coverband verkörpert seit fast 30 Jahren ihre Idole der britischen Popband. In originalgetreuen Outfits präsentieren die vier Musiker in ihrer Show „Beatles Night – The Tribute Concert“ im Wittener Saalbau die Welthits der Beatles.

Auch für diese Veranstaltung gibt es Tickets bei den oben genannten Vorverkaufstellen zu kaufen.

