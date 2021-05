Ein Wittener hat in Essen einen Handydieb gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Polizei Couragierter Wittener (56) stellt Handydieb in der S-Bahn

Witten. Der Besitzer eines Handys hatte noch gar nicht gemerkt, dass ihm das Telefon gestohlen wurde, als sich ein Wittener dem Dieb in den Weg stellte...

Einem couragierten und aufmerksamen Wittener (56) ist es zu verdanken, dass ein Handydieb in einer S-Bahn nicht zum Erfolg gekommen ist.

Am Samstagabend (22. Mai) um kurz vor acht rückte die Polizei zum S-Bahnhof Essen-Stelle aus, weil zeugen eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet hatten. Dort stellte sich dann heraus, dass die Rangelei lediglich der Versuch des Witteners und einer Mitarbeiterin (32) der DB-Sicherheit war, einen Dieb festzuhalten.

Wittener stellte sich dem Täter in den Weg

In den anschließenden Befragungen erklärte der 56-Jährige, dass er einen Handy-Diebstahl in der S-Bahn beobachtet hatte. Der Besitzer (23) hatte das Handy auf den Sitz neben sich gelegt und den Diebstahl erst bemerkt, als der Wittener aufsprang und sich dem Täter in den Weg stellte. Der Dieb schlug daraufhin auf den Zeugen ein, der sich jedoch zu Wehr setzte – und den Dieb eben zusammen mit der Mitarbeiterin der DB Sicherheit bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Alle drei verletzten sich bei der Rangelei leicht.

Der Dieb, ein 28-jähriger Essener, ist der Polizei bekannt. Er war schon häufiger in ärztlicher Behandlung und ist auch nach diesem Einsatz in ärztliche Obhut übergeben worden.

