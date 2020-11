Corona: Wo man überall in Witten die Maske tragen muss

Witten. Neben der Innenstadt gilt die Maskenpflicht teilweise auch in den Stadtteilen in Witten. Hier sind alle betroffenen Straßen zusammengefasst.

Auf Wittener Straßen gibt es eine erweiterte Maskenpflicht. Hier sind alle Straßen aufgezählt, in denen eine Maske getragen werden muss. Betroffen sind neben der Innenstadt auch Herbede, Annen, Heven, Bommern und der Sonnenschein. In Stockum wurde die Maskenpflicht wieder gestrichen.

Fast in der gesamten Innenstadt muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Der Bereich wird begrenzt von Husemannstraße, Bergerstraße, Breite Straße, Schlachthofstraße, Pferdebachstraße und der gesamten Strecke auf der Ardeystraße beziehungsweise Crengeldanzstraße, die zwischen Breite Straße und Husemannstraße liegt. Nach Hausnummern eingeteilt bedeutet das: Husemannstraße 1-73, Bergerstraße 4-42, Breite Straße 3-96, Crengeldanzstraße 1-28, Ardeystraße 6-113a, Schlachthofstraße 1-22 und Pferdebachstraße 3-11.

Maskenpflicht gilt auch für den Lutherpark in Witten

Innerhalb dieses Bereichs gilt in allen Straßen Maskenpflicht. Eingeschlossen sind auch alle Wege, Plätze und Grünanlagen, die in den einzelnen Gebieten liegen, wie zum Beispiel der Lutherpark. Innerhalb der Maskenzone liegen auch Rathausplatz, Bahnhofstraße 1-73, Ruhrstraße 1-64, Johannisstraße 1-22, Berliner Platz, Berliner Straße von der Bahnhofstraße bis zum Bahnhofsvorplatz, Bahnhofsvorplatz, Hammerstraße 1-7 von der Bahnhofstraße bis zur Steinstraße und Steinstraße 3-41. Am zentralen Busbahnhof neben dem Hauptbahnhof gilt ebenfalls weiterhin Maskenpflicht.

In den roten Bereichen gilt Maskenpflicht. Die Stadt Witten hat die Maskenpflicht in der Stadt ausgeweitet - vergleichbar mit einer Tempo-30-Zone. Foto: Stadt Witten

Dazu kommen im Innenstadtbereich die folgenden Straßen: Augustastraße 1-82, Ortheck 2-6, Cäcilienstraße 4-27, Luisenstraße 4-19, Galenstraße 1-53a, Wideystraße 9-46, Hauptstraße 2-85, Synagogenstraße 1-12, Gartenstraße 1-20, Mozartstraße 12-30, Nordstraße 2-25, Breddestraße 1-38, Schultenhofstraße, Poststraße 4-34, Am Humboldplatz 2-6, Lessingsstraße 1-20, Bellerslohstraße 3-14, Humboldstraße 1-16, Schillerstraße 1-34, Gerichtsstraße 3-42, Körnerstraße 2-34 und Wiesenstraße 2-30.

Weiter geht es mit Theodor-Heuss-Straße 2-7, Casinostraße 2-14, Heilenstraße 3-10, Oststraße 1-13, Flaßkuhle 4-13, Kurt-Schumacher-Straße 2-39, Südstraße 3-22, Bachstraße 5-23, Bottermannstraße 1-11, Schwanenmarkt 1-7, Weidengasse, Oberstraße 2-70, Oberdorf 1-17, Im Örtchen 1-3, Obergasse 1-3, Am Viehmarkt 2-5, Dieckhoffsfeld 1-16c, Hüstenbecke, Markmannstraße 1-7, Winkelstraße 1-34, Gabelsbergerstraße 2-10, Lutherstraße 2-34, Küsterigge 7-13, Bonhoefferstraße 7-21, Hinter der Evangelischen Kirche 1, Konrad-Adenauer-Straße 1-24, Uthmannstraße 8-37, Beethovenstraße 2-31, Marktstraße 1-16 und Brüderstraße 3-25.

Besonders in Witten-Annen sind viele Straßen betroffen

Auf dem Ossietzkyplatz, dem Karl-Marx-Platz und dem Platz an der Gedächtniskirche in der Innenstadt gilt ebenfalls Maskenpflicht. Am Sonnenschein ist lediglich der Bereich der Almstraße 2-26 betroffen. Auch in Heven sind es nur zwei Straßen: Hellweg 42-52 und Haldenweg 2-19. In Bommern muss auf dem Bodenborn zwischen der Alte Straße und der Kapellenstraße, das heißt Hausnummer 55-73, eine Maske getragen werden. Das gilt auch auf dem Bommerfelder Ring 108-113.

In Herbede gilt die Maskenpflicht in der Meesmannstraße 28-78, An der Wabeck 1-40, auf dem Vormholzer Ring 1-64 und in der Karl-Legien-Straße 1-10. Betroffen sind dort jeweils auch die Zuwege zur Schule. In Annen ist der Masken-Bereich größer. Er umfasst Stockumer Straße 1-33, Hamburgstraße 1-13 inklusive Marktplatz Annen, Märkische Straße 1-11, Freiligrathstraße 68-76, Westfeldstraße 81a-91, Bebelstraße 1-22, Geschwister-Scholl-Straße 1-7, Westfalenstraße 110-118, Annenstraße 107-170, Robert-Koch-Straße 1-20, Ardeystraße 204-228 und Willy-Brandt-Straße 1-37. Vorsicht an der Holzkampstraße. Hier gilt die Maskenpflicht jeweils von Hausnummer 1-11 und von Hausnummer 56-94.