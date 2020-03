Corona: Wittener Ordnungsamt will strenger kontrollieren

Das Ordnungsamt hat am Wochenende vermehrt danach geguckt, ob das Kontaktverbot in Witten auch eingehalten wird. Die Bilanz der Behörde fällt positiv aus: „Es war ruhig und alles ist im Rahmen geblieben“, sagt Stadtsprecher Jörg Schäfer. „Die Wittener haben sich diszipliniert verhalten.“ Lediglich ein Eisverkäufer, der seinen Stand bei dem schönen Wetter am Kemnader See aufgebaut hatte, muss nun mit einem Verfahren rechnen – das meldet das Bochumer Ordnungsamt.

Auch die Zahl der Anrufe von Bürgern, die Verstöße meldeten, halten sich im Rahmen, so Schäfer. Trotzdem kündigt das Ordnungsamt eine Verschärfung der Kontrollen an: „Wir sind bislang sehr nachsichtig und mit viel Fingerspitzengefühl vorgegangen“, so der Stadtsprecher. „Jetzt wollen wir ein bisschen strenger werden. Die Leute haben inzwischen ja auch ein Gefühl dafür, was erlaubt ist und was nicht.“