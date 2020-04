Corona: Wittener müssen auch in der Sparkasse Masken tragen

Witten. Die Maskenpflicht gilt auch bei einem Besuch der Sparkassenfilialen in Witten. Seit Montag (27.4.) haben alle zehn Standorte wieder geöffnet.

Die seitens der NRW-Landesregierung erlassene Maskenpflicht gilt ab Montag (27.4.) auch in den Filialen der Sparkasse – einschließlich der Selbstbedienungsbereiche. Wer Kontoauszüge holen oder Bargeld abheben möchte, muss Mund und Nase bedecken.

Seit Montag (27.4.) sind alle Filialen der Sparkasse Witten wieder geöffnet. Die Hauptstelle ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie donnerstags zusätzlich bis 18 Uhr geöffnet. Die Geschäftsstellen in Annen, Bommern, Heven und Herbede haben werktags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Geschäftsstellen Crengeldanz, Siegfriedstraße, Stockum, Rüdinghausen und Hammertal öffnen ihre Türen montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Beratungstermine gibt es in allen zehn Geschäftsstellen montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Barauszahlungen durch das Personal finden ausschließlich in der Sparkassenhauptstelle sowie in den Geschäftsstellen in Annen, Heven und Herbede statt. Die Geldautomaten sind an allen zehn Sparkassen-Standorten nutzbar.

