Bei Corona-Tests hat es in einem Schwelmer Seniorenheim viele positive Fälle gegeben,

Corona Corona Witten und EN: Großer Ausbruch in Schwelmer Altenheim

Witten/Schwelm. In einem Altenheim in Schwelm haben sich mehrere Bewohner und Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Wie viele Personen betroffen sind.

Im Schwelmer Pflegeheim „Haus Augustastraße“ hat es einen großen Corona-Ausbruch gegeben. Nach Angaben des EN-Kreises sind dort 23 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Beschäftigte und Bewohner betroffen

In der vergangenen Woche waren vier Personen unter den Bewohnern und eine unter den Mitarbeitenden mit positiven Ergebnissen bei den regulären Schnelltests aufgefallen. Daraufhin seien am Samstag (6.11.) alle Senioren und Beschäftigten getestet worden, so der Kreis. Das Ergebnis: 16 Bewohner aus zwei verschiedenen Wohnbereichen und 7 Mitarbeitende haben sich infiziert.

Erst im Oktober hatte ein Ausbruchgeschehen in Schwelm für Aufsehen gesorgt. Im Altenheim „Feierabendhaus“ infizierten sich insgesamt 35 Personen. Sechs Menschen, darunter auch eine Pflegekraft, starben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten