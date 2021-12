Corona Witten: Kreisweit insgesamt über 20.000 Infektionen

Witten. Im EN-Kreis mit Witten hat es seit Beginn der Corona-Pandemie über 20.000 Infektionen gegeben. Vor allem eine Altersgruppe ist derzeit betroffen.

Die Zahl aller Coronafälle im Kreis seit Ausbruch der Pandemie hat am Sonntag die Marke von 20.000 überschritten. Insgesamt 20.025 Menschen haben sich kreisweit schon mit dem Virus infiziert. Von Samstag auf Sonntag gab es 93 Neuinfektionen, 17 davon in Witten.

Aktuell sind 1637 Personen im Kreis erkrankt. Am meisten betroffen sind derzeit vor allem jüngere Menschen. 337 Infizierte sind bis zwölf Jahre alt, in der Altersgruppe von 36 bis 49 haben sich 330 Menschen mit dem Virus infiziert.

Schulen und Kitas in Witten betroffen

Zudem steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis auf 406 an. Ein 80-jähriger Mann aus Herdecke ist gestorben. In Witten sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 135 im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Weiterhin sind in der Ruhrstadt auch einige Schulen, Kitas, Pflegeheime und Krankenhäuser betroffen. So gibt es an der Rudolf-Steiner-, der Erlen-, der Bruch- und der Pestalozzischule positive Corona- oder Verdachtsfälle. Auch in der Kita Kinderland, dem Oberlinhaus der Diakonie und der Kita der Erlenschule haben sich Kinder mit dem Virus infiziert. Weitere positive Fälle gibt es im Evangelischen Krankenhaus und dem Awo Seniorenzentrum in Annen.

