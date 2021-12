Corona Witten: Kreis schaltet Impftermine für Kinder frei

Witten. Ab dem 17. Dezember können auch fünf- bis elfjährige Kinder im Kreis und in Witten gegen Corona geimpft werden. Wie man an Termine kommt.

Ab sofort können über das Online-Portal des Ennepe-Ruhr-Kreises Impftermine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gebucht werden. Laut Kreis stehen Insgesamt 2000 Termine für die acht stationären Impfstellen wie dem Wittener Saalbau zur Verfügung. 980 davon sind bereits freigeschaltet. Für weitere 1020 zwischen Weihnachten und Silvester laufen derzeit noch Absprachen zwischen dem Kreis und dem Kommunen.

„Wir haben 4000 Dosen Kinderimpfstoff von Biontech bestellt, das war die größtmögliche Menge“, erklärt Jana Ramme, Leiterin des Pandemie-Teams. „Da noch nicht klar ist, wann wir das nächste Mal beliefert werden, müssen wir die Hälfte davon für Zweitimpfungen einplanen.“ Das Angebot der Impfstellen ist als Ergänzung anzusehen. Erster Ansprechpartner bleiben die Hausärzte.

Erste Kinderimpfungen in Witten am 18. Dezember

Bei der Buchung kann man unter anderem angeben, wie viele Impfungen benötigt werden. „Familien, die mehrere Kinder in der Altersgruppe fünf bis elf impfen lassen wollen, können gemeinsame Impftermine für bis zu vier Kinder buchen“, sagt Ramme.

Alle Kinderimpfungen finden zwischen 15 und 19 Uhr statt. In Ennepetal werden sie am 17., 18. und 19. Dezember angeboten. Im Wittener Saalbau können sich die Kinder den Piks am Samstag, den 18. Dezember, nach den Impfungen für die Erwachsenen abholen.

Termin für Zweitimpfungen wird automatisch gebucht

Die Zweitimpfungen müssen drei bis sechs Wochen nach dem Ersttermin erfolgen. Wer einen Kinderimpftermin bucht, bekommt automatisch einen Zweitimpftermin am selben Ort zur selben Uhrzeit zugeteilt. Eltern können die Impftermine ihrer Kinder auch nutzen, um sich selbst eine Booster-Impfung abzuholen. Dies muss bei der Terminbuchung angegeben werden.

