Corona Witten: Booster nur in Ausnahmen nach vier Wochen

Witten: Booster nur in Ausnahmen nach vier Wochen

Witten. Das Land NRW hat bei den Booster-Impfungen eine Rolle rückwärts gemacht. Für den Ennepe-Ruhr-Kreis mit Witten gelten jetzt wieder klare Regeln.

In den stationären Impfstellen des Ennepe-Ruhr-Kreises ist die Booster-Impfung nur in Ausnahmefällen vier Wochen nach der Zweitimpfung möglich. Das betreffe zum Beispiel Personen mit Immundefekt. Das sei allerdings nur eine absolute Untergrenze und keine allgemeine Empfehlung für alle Menschen. Der Kreis reagiert somit auf eine Korrektur des Landes Nordrhein-Westfalen.

Zuvor hatte der Booster-Erlass des Gesundheitsministeriums für Verwirrung gesorgt. Dort hieß es: „Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind jedoch nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen – sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist.“ Jetzt ist das Land aber zurück gerudert.

Krisenstabsleiterin kritisiert Land NRW

So gilt jetzt weiterhin, dass bis zur Auffrischungsimpfung fünf Monate vergangen sein sollten. Das geht aus dem neuen Erlass des Landes vor. „Aber auch Impfwillige, deren Impfung vier Monate zurückliegt, werden nach den Vorgaben des Landes bei uns nicht abgewiesen. Wir haben alle kommunalen Impfverantwortlichen bereits über die Inhalte des neuen Erlasses informiert“, sagt Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür.

Zudem kritisiert sie das Land für das Vorgehen in den letzten beiden Tagen. „Der Wunsch nach möglichst wenig Bürokratie ist ja verständlich und richtig. An dieser Stelle war er aber schlicht kontraproduktiv.“ Wer vier Wochen als Mindestabstand nenne, müsse einkalkulieren, wie das bei den Menschen ankommt und zu was es führen kann. Es sei schwierig, den Bürgern somit einen längeren Abstand zu vermitteln. Es sei gut, dass dieses Kapitel nach nur 48 Stunden wieder geschlossen worden sei.

