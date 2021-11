Corona Witten: Begrenzte Menge Impfstoff für Kinder im Kreis

Witten. Der EN-Kreis mit Witten bekommt Ende Dezember eine begrenzte Menge Impfstoff für Kinder zur Verfügung gestellt. Weitere Details sollen folgen.

Dem Ennepe-Ruhr-Kreis steht ab dem 21. Dezember (Dienstag) eine begrenzte Menge Impfstoff für fünf- bis elfjährige Kinder zur Verfügung. Da alle weiteren Details der Kinderimpfungen derzeit aber noch geplant werden müssen, bittet die Kreisverwaltung von entsprechende Anfragen noch abzusehen. „Wie immer werden wir dann informieren, wenn alles Hand und Fuß hat“, sagt Jana Ramme, die das Pandemieteam im Kreis leitet.

Auch in Witten wird nach stationärer Impfstelle gesucht

Währenddessen gibt es immer mehr stationäre Impfstellen im Kreis. So wird es im Laufe der ersten Dezemberwoche in Breckerfeld, Sprockhövel, Gevelsberg und Wetter neue Anlaufpunkte geben, um sich den Piks abzuholen. Auch in Witten arbeiten der Kreis und die Stadt noch an stationären Angeboten. Aktuell laufen noch die Vorbereitungen, unter anderem stehen noch Vor-Ort-Besichtigungen aus, so der Kreis.

