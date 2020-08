Einen Corona-Verdachtsfall gibt es nun auch an der Holzkamp-Gesamtschule in Witten.

Coronavirus Corona-Verdachtsfall jetzt auch an der Holzkamp-Gesamtschule

Witten. Corona-Verdacht an der Holzkamp-Gesamtschule in Witten. Ein Kind gilt als Kontaktperson, ist in Quarantäne. Der Schulbetrieb läuft normal weiter.

Corona-Verdacht jetzt auch an der Holzkamp-Gesamtschule. Dort gilt ein Kind als Kontaktperson der ersten Kategorie, es befindet sich in Quarantäne und wird auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet.

Da an der Gesamtschule ein Mund-Nasen-Schutz getragen werde, seien zunächst keine Konsequenzen für den übrigen Schulbetrieb notwendig, teilt das Kreis-Gesundheitsamt mit. Es prüft seit Mittwoch (19.8.) auch weitere Corona-Verdachtsfälle am Friedrich-Harkort-Gymnasium in Herdecke und an der Schwelmer Grundschule Ländchenweg.

Ergebnisse fürs Berufskolleg stehen noch aus

Seit Wochenbeginn wurden bereits einzelne Schüler im Kreis getestet, unter anderem auch am Berufskollegs in Witten. Die Ergebnisse stehen noch aus. Verdachtsfälle an der Otto-Schott-Realschule und der Hüllberg-Grundschule sind hingegen bereits negativ getestet worden.

Insgesamt steigt die Zahl der Infizierten in Witten wieder deutlich an: Seit Dienstag sind in der Stadt sieben neue Fälle hinzugekommen, im Kreis sogar 14.