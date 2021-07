Corona: Stiftung Volmarstein schließt Testzentrum in Witten

Corona-Schnelltests werden ab August nicht mehr in dem Medizinischen Versorgungszentrum der Stiftung Volmarstein an der Wiesenstraße in Witten angeboten.

Witten. Immer weniger Menschen lassen sich testen, zumal viele geimpft sind. Das hat jetzt Folgen für eines der ersten Schnelltestzentren in Witten.

Das Corona-Schnelltest-Zentrum an der Wiesen-/Ecke Casinostraße in Witten wird zum 1. August. geschlossen. „Die Nachfrage ist stark gesunken“, erklärt Markus Bachmann, Vorstand der Evangelischen. Stiftung Volmarstein, die das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in der City betreibt, wo auch eines der ersten Testzentren eingerichtet worden war.

„In unseren Einrichtungen vor Ort laufen die nötigen Schnelltests natürlich wie gewohnt weiter“, erklärt Bachmann. Gemeint sind Kliniken, Seniorenheimen und anderen Häuser, wo Patienten, Bewohner und Klienten weiterhin getestet werden.

Für das Personal gebe es weiterein ein regelmäßiges Testangebot , so die Stiftung, auch wenn die Mitarbeitenden schon vollständig geimpft seien. „Die Sicherheit der uns anvertrauten Menschen sowie der Kolleginnen und Kollegen steht an erster Stelle“, so Bachmann. Man halte sich an die klaren Vorgaben der Gesundheitsbehörden. Sie seien Bestandteil der Hygienekonzepte der Stiftung.

Das Testzentrum in der Stadtgalerie in Witten bleibt geöffnet.

