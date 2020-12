Corona: Stadtbibliothek Witten muss ihre Türen schließen

Witten. Der Shutdown trifft auch die städtischen Bibliotheken in Witten. Gut, dass man Medien auch online ausleihen kann. Was die Bibliothekschefin rät.

Der Lockdown macht auch vor der Stadtbibliothek Witten an der Husemannstraße und den Stadtteilbibliotheken in Annen und Herbede nicht halt. Diese müssen bis voraussichtlich zum 10. Januar einschließlich geschlossen bleiben. Bibliotheksleiterin Christine Wolf: „Die digitalen Angebote der Bibliothek können aber mit einem gültigen Leseausweis weiterhin rund um die Uhr genutzt werden.“

Mahnungen und Erinnerungen zur Rückgabe von Medien werden zurzeit nicht verschickt. Es fallen für die Schließzeiten auch keine Mahngebühren an. „Bitte behalten Sie bereits entliehene Medien bis zur Wiedereröffnung einfach bei sich zu Hause“, so Wolf. Für vorbestellte oder per Fernleihe angeforderte Bücher, die für Prüfungszwecke dringend benötigt werden, könnten Leser einen Abholtermin vereinbaren.

Bis Mittwoch sind die Bibliotheks-Mitarbeiter in Witten noch zu erreichen

Bis zum kommenden Mittwoch (23.12.) sind die Bibliotheks-Mitarbeiter noch immer von 10 bis 16 Uhr telefonisch (02302/581 2543) und per Mail erreichbar (bibliothek@stadt-witten.de). Danach macht die Bibliothek bis zum 3. Januar 2021 Betriebsferien. „Nutzen Sie jetzt diese Kommunikationswege, auch um Ihre Ausweise zu verlängern, damit Sie weiter unsere digitalen Angebote nutzen können“, rät die Bibliothekschefin.

Zu den digitalen Angeboten zählt insbesondere die Ausleihe, zu erreichen über www.onleiheruhr.de. Dort kann man E-Books, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften ausleihen. Auf dem Portal www.filmfriend.de stehen 2000 Spielfilme und Dokumentationen sowie Kinderfilme zum Streamen kostenlos zur Verfügung. Auch ein Besuch des YouTube-Kanals des Kulturforums Witten lohne sich, so Wolf. „Vor allem für Familien mit Kindern, um die beliebten Bilderbuchkinos und Bastelvideos anzuschauen.“

Auch die Bücherei St. Joseph in Witten-Annen bleibt zu

Auch die Bücherei St. Joseph in Annen hat ihre Ausleihe voraussichtlich bis zum 10. Januar eingestellt. Die Leser können sich im Netz (www.buecherei-annen.de) über die Öffnungszeiten nach dem 10. Januar informieren.