Corona: Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Witten auf 38,5

Witten Die Coronazahlen in Witten und dem Kreis steigen weiter kräftig. Inzidenz im Kreis klettert auf 67,26. Zwei Senioren sind verstorben.

Die Corona-Zahlen im EN-Kreis sind erneut kräftig angestiegen. Das Gesundheitsamt meldet 41 Neuinfektionen seit Dienstag. Damit steigt die Gesamtzahl aller Fälle auf 1.248 und die Sieben-Tage-Inzidenz auf 67,26 (Vortag 62,63). Es gibt auch zwei weitere Todesfälle im Kreis.

Auf der Webseite des RKI war am morgen hingegen ein Wert von 53,1 zu finden. "Offenbar ist es bei der nächtlichen und automatischen Datenübermittlung zu einem Fehler gekommen. Diesem wird nachzugehen sein, derartig große Differenzen verunsichern die Bürger unnötig", ärgert sich Krisenstabsleiter Michael Schäfer.

Zwei Altenheimbewohner sind im EN-Kreis gestorben

Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich um einen 89 Jahre alten Bewohner des Altenzentrums St. Jakobus in Breckerfeld und eine 80-jährige Frau aus dem von einem heftigen Corona-Ausbruchs betroffenen Seniorenhaus Kirchende in Herdecke. Die Frau ist laut Kreis zwar positiv getestet worden, hatte aber keine Symptome gezeigt. Man geht daher davon aus, dass sie mit und nicht am Coronavirus gestorben ist.

Im Seniorenhaus Kirchende wurden mittlerweile 36 Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv auf eine Infektion mit dem Virus getestet. Am Mittwoch ließ das Gesundheitsamt dort erneut alle 179 Bewohner und Mitarbeiter abstreichen.

Corona-Inzidenz bei 38,48 in Witten, in Herdecke bei 227,9

In Witten hat es seit Dienstag erneut sieben Neuinfektionen gegeben. Die Zahl aller bestätigten Corona-Infektionen steigt damit auf 330. Aktuell infiziert sind 54 Wittener. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Ruhrstadt steigt auf 38,48 und damit über den ersten kritischen Wert von 35. In den vergangenen sieben Tagen wurden hier 38 neue Coronafälle bekannt.

Zum Vergleich: In Herdecke kamen in der letzten Woche 52 Neuinfektionen hinzu - 49 davon im betroffenen Seniorenheim. Gerechnet auf Herdeckes Einwohnerzahl liegt der Inzidenzwert in Wittens Nachbarstadt damit bei 227,9.

Corona-Fälle in zwei weiteren Altenheimen

Mittlerweile sind noch zwei weitere Altenheime im Kreis betroffen: So meldet das Gesundheitsamt neue Fälle aus dem Seniorenheim Parkanlage Nacken in Herdecke und dem Franz-Arndt-Haus der evangelischen Stiftung Volmarstein in Wetter. Betroffen sind eine Bewohnerin beziehungsweise ein Mitarbeiter.

Im Auge haben die Verantwortlichen im Schwelmer Kreishaus zudem Fälle im Marienhospital in Witten und im Klinikum Niederwenigern in Hattingen. Dort sind sowohl Mitarbeiter wie Patienten betroffen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.