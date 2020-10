Corona-Regeln in Witten: So verhalten Sie sich jetzt richtig

Witten. Gilt in Witten jetzt schon die Sperrstunde? Muss ich als Zuschauer beim Fußball eine Maske tragen? Die aktuellen Corona-Regeln auf einen Blick.

Wann muss ich eine Maske tragen? Mit wie vielen Menschen darf ich mich im Restaurant treffen? Diese Fragen müssen wir uns gerade alle im Corona-Alltag stellen. Den Überblick zu behalten – das ist angesichts der sehr dynamischen Entwicklung nicht leicht. Fast täglich ändern sich die Regeln, am Freitagnachmittag (16.10.) hat das Land NRW sie zuletzt verschärft. Abgesehen davon gilt für Witten die Allgemeinverfügung des EN-Kreises, dessen Inzidenzwert die kritische Marke von 35 überschritten hat und am Freitag (16.10.) bei 37,02 liegt.

Das Tragen einer Maske ist nicht nur in Bus und Bahn Pflicht. Foto: Christoph Schmidt / picture alliance/dpa

Auch wenn Wittens Wert mit 27,34 noch weit darunter liegt, greifen die EN-Richtlinien. „Wir gelten als ein Kreis. Das ist vom Land so geregelt“, sagt EN-Sprecherin Kira Scheven. Erst wenn der Inzidenzwert in Witten den des Kreises im kritischen Bereich stark übersteigt, muss die Stadt eigene Regeln zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen aufstellen, so Wittens Sprecher Jörg Schäfer.

Die Redaktion hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Die strengeren Regeln gelten ab Montag (19.10.). Abstandsgebote, Hygienemaßnahmen und Rückverfolgbarkeit gelten durchweg.

Mund-Nasen-Schutz

Es gilt eine erweiterte Pflicht zum Tragen der Maske. Bei Sportveranstaltungen muss ein textiler Schutz (Alltagsmaske, Schal, Tuch) in Sport- und Wettbewerbsanlagen von „Inhabern, Leitern und Beschäftigten“ sowie Kunden und Nutzern getragen werden. Zuschauer von Sportveranstaltungen sind verpflichtet, sowohl am Stehplatz als auch am Sitzplatz eine Maske zu tragen.

Dies gilt auch bei Kulturveranstaltungen, Konzerten und sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen für alle Beteiligten in geschlossenen Räumen.

Auch in Bussen, Bahnen und Geschäften gilt weiterhin die Maskenpflicht. Bei Nichtbeachtung wird ein Bußgeld von 150 Euro fällig.

Zudem gilt die Maskenpflicht in streng frequentierten Außenbereichen, wie zum Beispiel in Fußgängerzonen.

Veranstaltungen

Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1000 Personen werden verboten. Ausnahmen: Versammlungen, für die das Versammlungsgesetz gilt, sowie Veranstaltungen und Versammlungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder der Daseinsvorsorge dienen, z.B. Blutspendetermine.

Kontakte und private Feiern

Unverändert dürfen sich grundsätzlich Gruppen von höchstens zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen. Für private Feiern aus einem herausragenden Anlass (z.B. Jubiläum, Hochzeits- oder runde Geburtstagsfeier) außerhalb einer Wohnung gilt ab sofort die Grenze von 25 Personen.

Restaurantbesuche sind möglich, maximal zehn Personen dürfen zusammensitzen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Bei der zuständigen Behörde schriftlich angemeldete Feiern mit maximal 150 Personen dürfen im Oktober nicht mehr stattfinden. Mit der Absenkung der zulässigen Personenzahl bei Feiern auf 25 Personen entfällt jedoch die Anmeldepflicht.

Personen, die im Restaurant oder bei einer privaten Feier falsche Kontaktdaten angeben, können mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro belegt werden. Für den Fall, dass eine Feier außerhalb des privaten Bereichs, bei der mindestens 50 Personen erwartet werden, nicht angemeldet wurde, wird ein Regelbußgeld in Höhe von 500 Euro festgelegt. Die Kommune wird stichprobenartig prüfen, ob die Regeln der Kontaktverfolgung eingehalten werden.

Restaurants, Bars, Clubs, Discos

Eine Sperrstunde gibt es in Witten bislang nicht. Doch die Kommune könnte sie nach den neuen NRW-Regeln nun beschließen. Weiterhin dürfen an einem Tisch im Restaurant maximal zehn Personen zusammensitzen.

Bars dürfen unter Auflagen öffnen. Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen bleiben geschlossen. Auch der Betrieb von Swingerclubs und ähnlichen Einrichtungen ist untersagt.

Shisha-Pfeifen dürfen nicht von mehreren Personen gleichzeitig und nur bei Verwendung von Einmal-Mundstücken und Schläuchen, die nach Gebrauch entsorgt werden, und nur bei vollständiger dauerhafter Durchlüftung der Räumlichkeiten verwendet werden.