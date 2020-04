Corona: Lions-Club Witten-Mark beschafft Schutzmasken

Witten. Der Lions-Club Witten-Mark ruht auch in der Krise nicht und unterstützt etwa das Frauenhaus EN. Auch Schutzmasken konnte der Club beschaffen.

Auch wenn der Lions-Club Witten-Mark wie viele andere Vereine und Institutionen seine öffentlichen Veranstaltungen wegen der Coronakrise nicht durchführen kann, so haben die Mitglieder dennoch via Online-Konferenz über dringende Hilfsangebote beraten.



Nachdem das letzte Benefizkonzert des Lions-Clubs im Februar mit einem Rekordergebnis finanzielle Mittel eingespielt hat, wurde nun über die Verwendung dieser Gelder entschieden. Gemeinsam mit Lions Deutschland wird das Friedensdorf international in Oberhausen unterstützt, wo derzeit über 160 Kinder aus allen möglichen Kriegs- und Krisengebieten der Welt auf Hilfe angewiesen sind. Denn sie haben kein soziales Netz, das sie auffängt, keine Versicherung, keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung. Der Lions-Club Witten-Mark beteiligt sich an der Spendenaktion von Lions Deutschland mit einem Betrag von 1000 Euro.

Wittener Serviceclub spendet Friedensdorf und Frauenhaus EN 1000 Euro

Seit längerem schon engagiert sich der Club für das Frauenhaus EN. Wurden in den vergangenen Jahren in erster Linie nach aktuellen Bedürfnissen liebevoll zusammengestellte Weihnachtsgeschenke für die dort aufgenommenen Mütter und Kinder übergeben, so ist jetzt der Kauf von Ostergeschenken im Wert von 1000 Euro für die Bewohner des aktuell voll belegten Hauses ermöglicht worden.

Außerdem ist es dem Serviceclub über gute Kontakte gelungen, dringend benötigte Schutzmasken zu beschaffen. Zunächst wird ein Betrag von 2.800 Euro für den Ankauf zur Verfügung gestellt, weitere Mittel sind möglich und werden darüber hinaus auch zum Teil über Lions International gefördert.

Wer ebenfalls über den Lions-Club Witten-Mark spenden möchte: IBAN DE95 4306 0129 0001 0997 01, BIC: GENODEM1BOC (Volksbank Bochum Witten eG). Spendenstichwort: Friedensdorf, Frauenhaus EN oder Coronakrise.

Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.