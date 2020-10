Corona: Kreis sagt den Weihnachtsmarkt in Witten ab

Witten. Man konnte es ahnen, jetzt ist es entschieden: Auch der Weihnachtsmarkt Witten muss ausfallen. Warum dem Stadtmarketing die Absage so schwerfiel.

Am 19. November sollte er eröffnen – doch es wird nichts draus: Auch Wittens Weihnachtsmarkt fällt Corona zum Opfer. Matthias Pöck, beim Stadtmarketing für die Organisation des Marktes zuständig, wurde darüber am späten Donnerstagnachmittag (29.10.) vom Kreis informiert.

Die Entscheidung wurde dort von der Stabsstelle für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) getroffen. Pöck hat bereits die Betreiber aller 14 Stände und Karussells informiert, die auf dem Rathausplatz bis zum 23. Dezember für Feststimmung sorgen sollten. Dies sei ihm sehr schwergefallen, wie Pöck zugibt. „Das ist sehr traurig für die Schaussteller.“ Ihnen seien durch die Absage des Marktes die Einnahmen des wichtigen Weihnachtsgeschäftes weggebrochen.

Am Mittwochnachmittag (28.10.) hatte schon die Stadt Hagen bekanntgegeben:Die Weihnachtsmärkte in Hattingen waren mit Hinweis auf die Coronalage bereits Anfang Oktober abgesagt worden. Auch die Weihnachtsmärkte in Bochum und Dortmund finden nicht statt.