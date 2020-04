Corona: Katholische Ostergottesdienste in Witten fallen aus

Die katholischen Gemeinden in Witten halten sich auch zu Ostern an das Kontaktverbot wegen des Coronavirus’. Alle Gottesdienste fallen daher aus.

Auch an den Kar- und Ostertagen werden keine öffentlichen Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen in den katholischen Gemeinden in Witten stattfinden. Darauf weist Fritz Barkey, Leitender Pfarrer des Pastoralen Raumes Witten, jetzt noch einmal hin. Die Gemeinden würden sich strikt an die Weisungen der staatlichen Behörden bezüglich der Kontaktbeschränkungen halten.

Glocken laden nur zum Gebet

Fernsehen, Rundfunk und soziale Medien böten vielfältige Angebote zum Mitfeiern, so Barkey. Die Feiertage sollten im persönlichen Gebet verbracht werden. „Wenn wir unsere Kirchenglocken läuten, laden sie nicht zum Gottesdienst ein, sondern wollen an das persönliche Gebet erinnern und mahnen.“

Die katholischen Kirchen seien nach Möglichkeit für das persönliche Gebet geöffnet. Seelsorgliche Gespräche könnten nur per Telefon geführt werden. Die Adressen sind unter www.katholisch-in-witten.de zu finden.