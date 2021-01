Corona: Inzidenzwert in Witten und im EN-Kreis steigt weiter

Witten. Die Corona-Zahlen steigen weiterhin an. Außerdem gibt es drei weitere Todesfälle zu beklagen, zwei davon in Witten.

Trotz Lockdown gehen die Inzidenz-Zahlen in Witten und im EN-Kreis weiter hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt am Freitag (1.1.) inzwischen wieder bei 149,33 (Vortag: 144,08), in Witten bei 184,34 (173,2).

Außerdem gibt es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Kreis zu beklagen - zwei davon aus Witten: Verstorben zwei eine 84-Jährige, die zuletzt in der Seniorenresidenz Breddegarten lebte, und eine weitere 73-Jährige Wittenerin sowie ein 82-jähriger Mann aus Schwelm. Damit ist die Zahl der Corona-Toten im Kreis seit gestern (31.12.) auf 150 gestiegen.

Zahl der Infektionen in Witten steigt seit Silvester um 31

Insgesamt gibt es nun (Stand Neujahr) 6428 bestätigte Corona-Fälle im EN-Kreis, von diesen sind aktuell 1101 infiziert, 5177 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 81 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt damit im Kreisgebiet bei 149,33 (Vortag: 144,08). In den Krankenhäusern sind derzeit 97 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 17 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 14 werden beatmet.

Die Lage in Witten: Es gibt nun 1855 (+31) bestätigte Infektionen. Derzeit sind 398 Menschen aktuell erkrankt, 1426 haben das Virus überstanden, 31 Wittener sind daran gestorben. Die Inzidenz steigt weiter und liegt bei nun bei 184,34 (Vortag: 173,2).

Neun Einrichtungen in Witten betroffen

Coronafälle und Corona-Verdachtsfälle gibt es derzeit in der Seniorenresidenz Breddegarten, im AWO Altenzentrum Witten Egge, im Seniorenhaus Witten-Stockum, im Wohnprojekt Kesselstraße, im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, in der Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, im Lutherhaus Bommern, im Haus Buschey und im St. Josefshaus Herbede.

