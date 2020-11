Corona in Witten und im EN-Kreis: Wieder ein Toter im Heim

Witten. Im einen Seniorenheim in Herdecke gab es schon wieder einen Todesfall. In Witten sind Schüler einer weiteren Schule im Distanzunterricht.

Die traurigen Nachrichten aus den Altenheimen in Herdecke reißen nicht ab. Wie der Kreis am Freitag (13.11.) mitteilte, ist eine 92-jährige Bewohnerin im Seniorenhaus Kirchende im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Erst Donnerstag war der Tod eines 88-jährigen Mannes in der Parkanlage Nacken gemeldet worden, wo insgesamt bereits sechs Menschen gestorben sind. Die Zahl der Todesfälle im EN-Kreis erhöht sich auf 47.

Die Zahl der kreisweiten Neuinfektionen war am Freitag fast dreistellig . Das Gesundheitsamt meldete 94 neue positive Fälle. Derzeit sind 1143 Menschen im Kreis infiziert. 1722 gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Donnerstag auf Freitag etwas gesunken. Sie liegt bei 163,83 (Vortag 176,48.).

Neue Quarantäne-Regel für Infizierte im Kreis und in Witten

Für Witten gilt das allerdings nicht. Der Inzidenzwert stieg wieder leicht auf 182,32 – einen Tag zuvor lag dieser noch bei 177,25. In Witten gab es 37 Neuinfektionen, so dass die Gesamtzahl der stadtweiten Fälle auf 806 anstieg. 333 Wittener sind derzeit erkrankt.

Ab Samstag (14.11) gilt im Kreis eine neue Regelung für die Quarantäne. Wer positiv getestet wird, muss sich ab sofort direkt in Quarantäne begeben, wenn er das Ergebnis erhält. Bisher war das erst der Fall, wenn das Gesundheitsamt sich bei dem Betroffenen meldete und dies anordnete.

Jetzt auch Schiller-Gymnasium in Witten betroffen

Quarantäne und Distanzunterricht gelten auch weiterhin für einzelne Klassen und Schüler an zwölf Schulen in Witten – allerdings nicht mehr an denselben wie noch am Vortag. Das Schiller-Gymnasium wurde neu vom Kreis gemeldet, die Bruchschule hingegen nicht mehr.

Unverändert müssen Gruppen der Awo-Kita Heven und aus dem Haus der kleinen Racker ganz oder zumindest teilweise zuhause bleiben. Dort hat sich die Lage innerhalb dieser Woche aber deutlich entspannt. Am Dienstag (10.11.) waren es noch sieben Kitas, an denen das Gesundheitsamt tätig war.

