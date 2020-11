Corona in Witten und im EN-Kreis: Korrektur bei Todesfällen

Witten/EN-Kreis. Das Gesundheitsamt hat die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im EN-Kreis korrigiert. Anfang November gab es eine Bearbeitungspanne.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im EN-Kreis wurde vom Gesundheitsamt nach oben korrigiert. Statt 54 Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, meldet die Kreisverwaltung jetzt 55 Tote.

Bearbeitungspanne laut Kreis Grund für Korrektur

Der Grund sei eine Bearbeitungspanne Anfang November gewesen. „In der Datenbank wurde versäumt, den Status eines 81-Jährigen von „positiv getestet“ auf „verstorben“ zu ändern“, so Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür. Der Mann habe zuvor im Herdecker Seniorenheim Kirchende gelebt.

Damit steigt die Anzahl der Verstorbenen in zwei Herdecker Einrichtungen auf 23. 17 Menschen sind im Pflegeheim Kirchende, sechs Personen in der Parkanlage Nacken gestorben.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen. Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter!+++

Den letzten positiven Befund habe es in Kirchende am 11. und in der Parkanlage Nacken am 18. November gegeben. Tests vom Mittwoch (25.11) wurden laut Kreis noch nicht ausgewertet. Ergeben sich für Kirchende daraus keine neuen positiven Ergebnisse, gelte der Ausbruch dort als beendet.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten.