An der Rezeption der Impfstelle in Ennepetal, die auch von Wittenerinnen und Wittenern besucht werden kann, ist derzeit wieder viel zu tun.

Pandemie Corona in Witten und EN: Ansturm auf Impfungen hält an

Witten. Im EN-Kreis lassen sich immer mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen. Auch in Witten ist das möglich. Kreis liegt über vorgegebenem Wert.

Der Ansturm auf die Corona-Impfungen im Ennepe-Ruhr-Kreis geht weiter. Sowohl in der Impfstelle in Ennepetal als auch im Impfbus in Herdecke und Hattingen haben sich nach Angaben der Kreisverwaltung am Mittwoch und Donnerstag täglich über 800 Personen immunisieren lassen. In Witten haben sich in der mobilen Impfstation auf Rädern bereits am Montag (15.11) über 300 Impfwillige den Piks abgeholt.

Die Zahlen liegen über den Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen. Demnach müsse jeder Kreis sicherstellen, dass er täglich durchschnittlich pro 100.000 Einwohner 200 Erst-, Zweit- und Drittimpfungen anbieten kann.

Impfungen in Witten: Infos gibt es auf einer Internetseite

Für den EN-Kreis liegt dieser Wert demnach bei 650 Impfungen pro Tag. „Wir sind bereits Stand heute in der Lage, die Vorgabe des Landes mit den von uns aufgebauten Kapazitäten zu erfüllen“, sagt Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür.

Dennoch gelte es, die Zusammenarbeit mit den Städten auszubauen und weitere stationäre Impfstellen auf die Karte zu setzen. In Witten können sich Interessierte auf der Internetseite www.aeqw-witten.de informieren, welche Arztpraxen zeitnah Impftermine anbieten. Am kommenden Montag hält der Impfbus von 9 bis 15 Uhr wieder an der Stadtgalerie.

