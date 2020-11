Sieben neue Tote im EN-Kreis – Inzidenzwert in Witten steigt

Witten. Am Freitag gab es wieder mehr Neuinfektionen in Witten und gleich sieben neue Todesfälle im EN-Kreis.

Das Gesundheitsamt hat am Freitag (27.11.) sieben neue Todesfälle im EN-Kreis binnen 24 Stunden gemeldet. Eine 88-jährige Ennepetalerin, ein Mann aus Hattingen und eine Frau aus Schwelm (beide 79), ein 83-Jähriger aus Sprockhövel sowie zwei Frauen (65 und 71) und ein Mann (71) aus Gevelsberg sind an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Damit steigt die Zahl der kreisweiten Todesfälle auf 62. Unter den Toten sind fünf Menschen aus Witten . Zuletzt war ein 47-jähriger Wittener am Dienstag (24.11.) der Krankheit erlegen.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen. Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter!+++

Inzidenzwert in Witten liegt am Freitag bei 107,36

Die Inzidenzwerte in Witten und im EN-Kreis – die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tage – sind nach einem Rückgang in den vergangenen Tagen wieder angestiegen. Kreisweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 136,37 (Vortag 124,96). In Witten stieg sie leicht von 101,29 auf 107,36.

Zudem wurden in Witten in dieser Woche erstmals insgesamt über 1000 bestätigte Coronafälle gemeldet. Aktuell sind in der Ruhrstadt 145 Menschen erkrankt. Kreisweit werden 62 Corona-Patienten stationär behandelt. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation. Vier werden beatmet.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten.