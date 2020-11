Corona: In Witten gelten neue Regeln für die Maskenpflicht

Witten. In Witten gibt es neue Regeln für die Maskenpflicht. Sie ist jetzt nur noch zeitlich begrenzt, viele bisherige Zonen fallen weg. Was heißt das?

Die Maskenpflicht in Witten wird gelockert. Wie der Kreis am Mittwoch (18.11.) mitteilte, muss der Mund-Nasen-Schutz nur noch an den Orten getragen werden, wo viele Menschen aufeinander treffen könnten.

Maskenpflicht gilt nicht mehr in den Stadtteilen von Witten

Für Witten heißt das, dass die Pflicht nur noch in der City am Rathausplatz, der Marktstraße (ab Uthmannstraße), Johannisstraße 4-20, auf dem Kornmarkt, der Bahnhofstraße 1-73, dem Berliner Platz, der Berliner Straße, dem Vorplatz der Stadtgalerie, der Hauptstraße 8 bis Bahnhofstraße und auf der Ruhrstraße zwischen den Hausnummern 1 bis 48 gilt. Und das auch nur von montags bis samstags zwischen 7 und 20 Uhr. Sonntags muss niemand maskiert herumlaufen. Eine Ausnahme ist der verkaufsoffene Sonntag am 29.11..

Alle vorherigen Straßen und Zonen, auch in den Stadtteilen, fallen damit weg. Zuvor hatte die Stadt nach Angaben des Kreises ausgewertet, wie viele Menschen an den bisherigen Orten mit Maskenpflicht wirklich aufeinandertreffen. „Wir waren auch nochmal vor Ort und haben geschaut, ob es wirklich überall nötig ist, die Masken zu tragen“, so Stadtsprecher Jörg Schäfer.

Inzidenzwert sinkt weiter

Dabei sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mindestabstände nur in den jetzt genannten Zonen zu bestimmten Zeiten eventuell nicht eingehalten werden können. Deshalb müsse nur noch dann die Maske aufgesetzt werden . Die Stadt wird in den kommenden Tagen die entsprechenden Hinweisschilder anbringen. Das Ganze gilt zunächst bis zum 30. November.

Mit den derzeit sinkenden Coronazahlen hat das laut Schäfer das aber nichts zu tun . Am Mittwoch wurden für Witten elf Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt sank bereits den fünften Tag in Folge und lag bei 144,84. Derzeit sind 187 Wittener am Coronavirus erkrankt.

