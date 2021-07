Corona in Witten: Die Nachrichten vom 1. bis 30. Juni

Eine Corona-Spritze wird am Oberarm injiziert am 09. Juni 2021 in der Jugendherberge in Velbert. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Witten. Die Corona-Lage hat sich in Witten deutlich entspannt. Die Inzidenz ist einstellig. Alle Nachrichten vom 1. bis 30. Juni im Überblick.

Die Coronalage entspannt sich in Witten im Juni zusehens. Sinkende Inzidenzen machen umfangreiche Lockerungen der Corona-Beschränkungen möglich.

So lief der Mittwoch (30.6.)

13.37 Uhr: Gute Nachrichten für alle, die auf eine Impfung warten: Für das Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal sind momentan noch viele freie Impftermine zu vergeben. Auch kurzfristig sind Impfungen möglich.

13.29 Uhr: Die Delta-Variante des Coronavirus hat sich in Witten und dem EN-Kreis bislang nicht weiter ausgebreitet. Erstmalig im Kreis nachgewiesen worden war die hochansteckende Corona-Version am 26. Mai. Bis zum 18. Juni gab es insgesamt zehn Infektionen, drei davon in Witten.

12.30 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.444 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 30. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 3 gestiegen. 40 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 17 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.041 Menschen gelten als genesen. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet ist derzeit ein Patient mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner wird intensivmedizinisch betreut.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 4,0 (Vortag 4,0).

In Witten gibt es nun 4140 bestätigte Infektionen, eine mehr als am Vortag. 18 Menschen sind aktuell infiziert, neun von ihnen mit einer Mutation. 3991 Wittener gelten als genesen, 131 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt stagniert bei 5,1.

Positive Fälle oder Verdachtsfälle gibt es in der Otto-Schott-Realschule und im Ruhr-Gymnasium.

12.16 Uhr: Für neu zugewanderte Schüler, die erst seit Kurzem eine deutsche Schule besuchen, waren die Corona-bedingten Schulschließungen der vergangenen Monate eine besonders große Herausforderung. Um sie zu unterstützen, hat das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Ennepe-Ruhr-Kreises ein Ferienprogramm organisiert. Finanziell gefördert wird das Bildungsangebot über das Programm „Extra-Zeit zum Lernen“ der Landesregierung. In Witten findet die „Extra-Zeit“ an der Holzkamp-Gesamtschule und an der Otto-Schott-Realschule statt.

So lief der Dienstag (29.6.)

15.38 Uhr: Es ist einer dieser Tage, an denen sich das Leben endlich wieder leicht anfühlt. Das ganze Wochenende liegt noch vor uns, es ist warm, wir haben lange gefrühstückt, die Zeitung gelesen, das bisschen Einkaufen machen wir später. Wir schlendern rüber zu Haus Witten, durch die Grünanlage, da erklingen schon die ersten Töne. Jazzig, aber nicht so frei, dass man schon wieder weglaufen will. Das Wittener Jazz-Quartett hat an der Bruchsteinmauer seine Instrumente ausgepackt und gibt eines seiner Freiluftkonzerte, umsonst und draußen. Was alles nichts Besonderes wäre, wenn, ja wenn wir nicht alle eine so lange kulturelle Durststrecke hinter uns hätten.

11 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.441 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um eins gestiegen. 48 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 21 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.030 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreisgebiet bei 4,0 (Vortag 4,0). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet ist derzeit ein Patient mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner wird intensivmedizinisch betreut.

In Witten bleiben die Zahlen im Vergleich zum Vortag unverändert. Nur bei der Inzidenz gibt es einen Anstieg auf 5,1, der sich mit einem Datenfehler in der vergangenen Woche erklären lässt. Mehr Infizierte gibt es nämlich nicht: Weiterhin sind aktuell 22 Menschen mit dem Virus infiziert, davon zwölf mit einer der Mutationen. 3986 Menschen gelten als genesen. Die Gesamtzahl der Fälle liegt bei 4139.

7 Uhr: Seit Wochen bleibt die Inzidenz in Witten und im EN-Kreis auf niedrigem Niveau. Damit gehen immer mehr Freiheiten einher. Für Gastronomie, Einzelhandel und Fitnessstudios etwa besteht laut Corona-Schutzverordnung keine Testpflicht mehr. Für die Schnelltestzentren in Witten heißt das: Die Nachfrage geht zurück. Eine Teststelle hat bereits geschlossen.

So lief der Montag (28.6.)

17.50 Uhr: 8770 Impfdosen Astrazeneca hatte der EN-Kreis um Ostern aus einem Sonderkontingent des Landes erhalten. Sie wurden in Windeseile in dem aus dem Boden gestapften Impf-Drive-in in Schwelm verimpft – an Männer und Frauen über 60 Jahren. Am Montag (28.6.) sind nun offiziell die dazugehörigen Zweitimpfungen gestartet – für einige Beteiligte nicht ganz reibungslos.

16.05 Uhr: Wer in Witten noch nicht gegen Corona geimpft ist, hat dazu nun zeitnah die Möglichkeit. Denn im Impfzentrum des EN-Kreises in Ennepetal sind in der laufenden Woche noch Termine für Erstimpfungen frei. Und für die kommenden Wochen steht wieder mehr Impfstoff zur Verfügung.

12.20 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen bekannt geworden. Damit bleibt es bei insgesamt 13.440 bestätigten Corona-Fällen (Stand Montag, 28. Juni). 47 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 20 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.030 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit Samstag unverändert bei 4,0.

In Witten bleiben die Zahlen im Vergleich zum Vortag unverändert. Weiterhin sind aktuell 22 Menschen mit dem Virus infiziert, davon zwölf mit einer der Mutationen. 3986 Menschen gelten als genesen. Die Gesamtzahl der Fälle liegt bei 4139. Die Inzidenz liegt weiterhin bei 4,1.

So lief der Sonntag (27.6.)

9.47 Uhr. Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.440 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 27. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um zwei gestiegen. 49 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 22 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.028 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet wie am Samstag unverändert bei 4,0.

In Witten gibt es 4139 Infektionen (unverändert zum Vortag). 22 Menschen (-3) sind aktuell infiziert, zwölf von ihnen (-2) mit einer Mutante. Der Inzidenzwert liegt bei 4,1 (Vortag 5,1). 3986 Menschen gelten als genesen (+3).

Positive Fälle oder Verdachtsfälle gibt es an der Holzkamp-Gesamtschule, an der Otto-Schott-Schule und am Ruhr-Gymnasium.

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis bisher 363 Personen verstorben. Die Todesfälle verteilen sich so auf die neun EN-Städte: Breckerfeld (10), Ennepetal (19), Gevelsberg (26), Hattingen (76), Herdecke (39), Schwelm (31), Sprockhövel (21), Wetter (10) und Witten (131).

So lief der Samstag (26.6.)

10.36 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.438 bestätigte Corona-Fälle (Stand Samstag, 26. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 2 gestiegen. 54 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, 26 von ihnen nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.021 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 4,0 (Vortag 3,4).

In Witten gibt es nun 4139 bestätigte Infektionen (+1). 25 Menschen sind aktuell infiziert (-3), 14 von ihnen mit einer Mutation. 3983 Wittener gelten als genesen. 131 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt sinkt weiter auf 5,1 (6,1).

Positive Fälle oder Verdachtsfälle gibt es an der Holzkamp-Gesamtschule, an der Otto-Schott-Schule und am Ruhr-Gymnasium.

So lief der Freitag (25.6.)

12 Uhr. Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.436 bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 24. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 4 gestiegen. 60 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 29 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.013 Menschen gelten als genesen

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 3,4 (Vortag 3,7).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 2 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner wird intensivmedizinisch betreut.

In Witten gibt es nun 4138 bestätigte Infektionen, zwei mehr als am Vortag. 28 Menschen sind aktuell infiziert, 17 von ihnen mit einer Mutation. 3979 Wittener gelten als genesen, 131 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt sinkt weiter auf 6,1 (10,2).

An der Hellweg-Grundschule in Witten, an der insgesamt 8 Corona-Fälle in allen vier Jahrgangsstufen aufgetreten waren, sind die meisten Schülerinnen und Schüler inzwischen wieder im Präsenzunterricht. Nur eine vierte Klasse lernt noch von zuhause aus, bis die Ergebnisse ihrer Abstriche vorliegen. Einzelne Kinder sind zudem noch in Quarantäne.

So lief der Donnerstag (24.6.)

16.03 Uhr: Wasserratten und Saunafreunde können sich freuen – am Donnerstag (24.6.) hat das Freizeitbad Heveney am Kemnader See nach acht Monaten wieder die Türen geöffnet. Bereits am Vormittag des Eröffnungstages kamen viele vorbei, um nach langer Zeit wieder zu schwimmen oder in die Sauna zu gehen.

15.51 Uhr: Vom Lockdown ohne Publikum hinein ins Vergnügen mit vielen Menschen: Mit dem Mittelaltermarkt findet am 3./4. Juli am Kemnader Stausee erstmals wieder eine große Veranstaltung statt. Ohne Maske und ohne Test dürfen sich bis zu 1000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände tummeln. Wie kann das gehen?

11 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.432 bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 24. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 3 gestiegen. 69 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 38 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.000 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreisgebiet bei 3,7 (Vortag 5,2).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit drei Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner wird intensivmedizinisch betreut.

In Witten gibt es aktuell 29 Erkrankte, davon 18 nachweislich mit Virusvariante. 3.976 gelten als genesen. 131 Wittener sind an oder mit dem Virus verstorben. Das sind 4136 (+1) Corona-Fälle insgesamt. Die Inzidenz ist gesunken und liegt bei 10,19 (Vortag 13,25). Es gibt einen neuen Todesfall: Verstorben ist eine 70-jährige Frau aus Witten.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet in ihrem Impfbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis 180.150 erstgeimpfte Bürgerinnen und Bürger, 121.685 sind bereits vollständig geimpft. Hinzu kommen die Daten der ebenfalls impfenden Betriebs- und Privatärzte.

An der Hellweg-Grundschule in Witten, an der insgesamt acht Corona-Fälle in allen vier Jahrgangsstufen aufgetreten waren, sind die meisten Schülerinnen und Schüler inzwischen wieder im Präsenzunterricht. Nur eine vierte Klasse lernt noch von zuhause aus, bis die Ergebnisse ihrer Abstriche vorliegen. Einzelne Kinder sind zudem noch in Quarantäne.

Stichwort Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen sind die Grundschule Hellwegschule, Holzkamp-Gesamtschule und die Integrative Tageseinrichtung Wannen der Lebenshilfe.

13.19 Uhr: Das Angebot an Bürgerinnen und Bürger, im „Impf-Drive-Through“ ältere Impfausweise gegen das gelbe Impfheft zu tauschen, wird aufgrund der großen Nachfrage noch einmal verlängert: Wer im Impfzentrum (Ennepetal oder Schwelm) des Ennepe-Ruhr-Kreises gegen Corona geimpft worden ist und dies in einem anderen als dem gelben Ausweis eingetragen bekommen hat, der kann online einen Umtauschtermin vereinbaren.

So lief der Mittwoch (23.6.)

11.30 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.429 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 23. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 3 gestiegen. 83 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 53 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.984 Menschen gelten als genesen. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 362 Personen verstorben

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 5,2 (Vortag 7,4).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 3 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner wird intensivmedizinisch betreut.

In Witten gibt es nun 4135 bestätigte Infektionen, eine mehr als am Vortag. 31 Menschen sind aktuell infiziert, 20 von ihnen mit einer Mutation. 3974 Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt stagniert bei 13,25.

Einen Verdachtsfall gibt es derzeit in der Integrativen Tageseinrichtung Wannen der Lebenshilfe.

Ab Montag, 28. Juni, stehen die Zweitimpfungen für diejenigen auf dem Programm, die im Rahmen der „Oster-Impf-Aktion“ mit AstraZeneca erstgeimpft worden waren. In diesem Zusammenhang weist die Kreisverwaltung auf Folgendes hin: Wer seine Erstimpfung im „Drive-In“ in Schwelm erhalten hat, steuert auch für seine Zweitimpfung diese Nebenstelle des Impfzentrums in der Milsper Str. 35 an. Anderslautende Angaben in den Einladungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe können ignoriert werden, sie beruhen auf einem Systemfehler. Grundsätzlich gilt, die Zweitimpfung findet am Ort der Erstimpfung statt.

11.09 Uhr: Ob Dänemark, Holland, Mallorca oder Ostfriesland. Niedrigere Inzidenzwerte, damit verbundene Lockerungen sowie mehr Impfungen machen Hoffnung auf den Urlaub, der lange warten musste. Wo zieht es die Wittener hin trotz Pandemie?

10.16 Uhr: Das Angebot des EN-Impfzentrums, sich im System „Impfbrücke“ zu registrieren und so kurzfristig von vorhandenen Restimpfdosen profitieren zu können, kommt sehr gut an. Inzwischen haben rund 400 Bürger das entsprechende Formular auf der Internetseite der Kreisverwaltung ausgefüllt.

So lief der Dienstag (22.6.)

18.17 Uhr: Gastronom Heinz Bruns sucht drei Auszubildende und kämpfte gegen das seiner Ansicht nach zu Unrecht schlechte Image der Gastronomie. Auch ein Wittener Handwerksmeister hat viel Arbeit, findet aber keine Azubis: Das sind die Gründe.

13.17 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis hat es erneut keine Neuinfektion mit dem Corona-Virus gegeben. Die Gesamtzahl aller bestätigten Fällen bleibt damit stabil. Weil ein Infektionsfall aus Witten in den letzten Tagen doppelt ins System eingegeben wurde, korrigiert das Gesundheitsamt die Gesamtzahl aller Infektionen im Kreis nach unten. Es sind nun also offiziell 13.426 bestätigten Fälle.

103 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 62 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.961 Menschen gelten als genesen. Die Inzidenz sinkt erneut und liegt nun bei 7,4 (Vortag 8,9).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit vier Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner wird intensivmedizinisch betreut.

Wegen des Datenfehlers korrigiert sich auch die Infiziertenzahl für Witten: Hier sind es nun insgesamt 4134 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie. Es hat auch hier keine Neuinfektionen gegeben. 40 Männer und Frauen sind aktuell infiziert, davon 22 mit einer Virusvariante. 3964 Wittener gelten als genesen. Die Inzidenz sinkt auf 13,25 (Vortag 15,69).

11.06 Uhr: Unter freiem Himmel braucht man keine Maske mehr an Bushaltestellen zu tragen. Wo die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aber noch gilt.

11.04 Uhr: Das Freibad in Witten bleibt wegen technischer Probleme noch etwas länger schlossen, die Wiedereröffnung des Freizeitbad Heveney dagegen rückt in greifbare Nähe. Am Donnerstag (24.6.) öffnen Sauna und Schwimmbad.

So lief der Montag (21.6.)

14.46 Uhr: Wer im Impfzentrum des EN-Kreises doppelt geimpft wurde, erhält Post: Die QR-Codes für den digitalen Impfausweis werden nun zugeschickt.

14.25 Uhr: Ab Mittwoch können im Impfzentrum des EN-Kreises in Ennepetal wieder Termine für Erstimpfungen mit Biontech gemacht werden – allerdings weiterhin nur für priorisierte Gruppen. Wer nicht dazu gehört, hat vielleicht über das Vergabesystem „Impfbrücke“ eine Chance. Wer sich dort angemeldet hat und spontan ist, hat die Chance auf eine Restdosis, täglich zwischen 18 und 20 Uhr.

11.30 Uhr: Keine Neuinfektion, Inzidenz einstellig – Die Corona-Lage im Ennepe-Ruhr-Kreis sieht gut aus. Hier gibt es 13.427 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 21. Juni). In den letzten 24 Stunden ist keine Neuinfektion festgestellt worden. 109 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 64 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.956 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreisgebiet bei 8,9 (Vortag 10,5) und damit erstmals seit dem 22. September 2020 wieder im einstelligen Bereich (9,6).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit drei Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner wird intensivmedizinisch betreut.

Die Lage in Witten: Hier sind aktuell 41 Personen erkrankt, davon 22 nachweislich mit Virusvariante. 3964 Witten gelten als genesen, 130 sind an oder mit dem Virus verstorben. (130). Damit gibt es seit Beginn der Pandemie 4135 Corona-Fälle. Die Inzidenz in Witten liegt bei 15,69.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet in ihrem Impfbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis 177.090 erstgeimpfte Bürgerinnen und Bürger, 114.146 sind bereits vollständig geimpft. Der Impfbericht erfasst Impfungen der niedergelassenen Ärzte, Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäuser. Da die Daten der jetzt ebenfalls impfenden Betriebs- und Privatärzte aber ausschließlich an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden, bildet der KVWL-Bericht das Impfgeschehen nicht mehr vollständig ab.

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet 589.171 Mal genutzt, 871 Tests fielen positiv aus.

An der nach wie vor im Fokus des Gesundheitsamts stehenden Hellweg-Grundschule in Witten mit insgesamt acht Corona-Fällen in allen vier Jahrgangsstufen findet seit Montag wieder Präsenzunterricht in den nicht betroffenen Klassen statt. In der vergangenen Woche war noch die gesamte Schule im Distanzunterricht. Seit letztem Mittwoch ist bei zahlreichen Abstrich-Aktionen keine Neuinfektion mehr festgestellt worden, einige Tests und Testergebnisse stehen aber noch aus.

Kultur legt wieder los

10 Uhr: Die Kulturszene in Witten atmet auf. Am Sonntagabend (20.6.) fand mit „Comedy & Cocktail“ die erste Veranstaltung in der Werkstadt nach acht Monaten Lockdown statt. Etwa 50 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen auf den Platz vor die Werkstadt.

So lief der Sonntag (20.6.):

11.35 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen um drei auf 13.427 Fälle gestiegen. 114 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 65 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.951 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet weiter bei 10,5 (Vortag 10,5).

Witten zählt 4135 Corona-Fälle, einen mehr als am Vortag. 44 Menschen sind aktuell infiziert, davon 22 mit einer Virusmutation. 3961 Wittener gelten als genesen. Die Inzidenz sinkt auf 16,31 (Vortag 19,37).

Wie NRW-weit gilt auch für das Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises: Es steht wieder Impfstoff zur Verfügung, um Erstimpfungen anbieten zu können. Der Anfang Juni verkündete zwischenzeitliche Stopp endet am Donnerstag, 24. Juni. Bis Sonntag, 27. Juni, können täglich 400 Termine vergeben werden, in der vom 28. Juni bis 4. Juli kann dann mit 420 Biontech-Dosen pro Tag geplant werden. Termine sind ab Mittwoch, 23. Juni, ausschließlich über das System der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (Telefon 0800/116117 02, Internet www.116117.de) buchbar.

So lief der Samstag (19.6.)

11.55 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.424 bestätigte Corona-Fälle (Stand Samstag, 19. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um drei gestiegen. 115 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 67 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.947 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreisgebiet bei 10,5 (Vortag 10,8).

Die Lage in Witten: 45 Menschen sind aktuell infiziert, davon 24 mit einer Virusvariante. Zwei Neuinfektionen lassen die Gesamtzahl aller Fälle auf 4134 steigen. 3959 Männer und Frauen gelten als genesen. Die Inzidenz steigt erneut leicht auf 19,37 (Vortag 18,34).

So lief der Freitag (18.6.)

16.32 Uhr: Die Delta-Mutation aus Indien ist nun auch in Witten aufgetaucht. Drei Fälle sind es bisher. Die Amtsärztin rechnet im Kreis mit einem Anstieg der Zahlen nach den Sommerferien.

12.56 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.421 (+3) bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 18. Juni). 121 Kreisbewohner (-8) sind aktuell infiziert, von diesen sind 64 (-4) nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.938 (+11) Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 10,8 (Vortag 11,7).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit fünf Patienten (-2) mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner davon wird intensivmedizinisch betreut. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 362 Personen verstorben.

In Witten gibt es nun 4132 bestätigte Infektionen, sechs mehr als am Vortag. 47 Menschen sind aktuell infiziert (+3), 21 (+2) von ihnen mit einer Mutation. 3955 Wittener (+3) Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt steigt leicht auf 18,3 (Vortag: 16,3).

An der seit einigen Tagen im Fokus des Gesundheitsamts stehenden Hellweg-Grundschule sind bislang weiterhin insgesamt 8 Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet worden, 147 Kinder und 2 Mitarbeitende sind in Quarantäne. Bis Freitag (18.6.) einschließlich bleibt die Schule im Distanzunterricht, also geschlossen. Kinder aus Klassen, in denen es keine Fälle gegeben hat, dürfen ab Montag (21.6.) wieder zur Schule gehen. Parallel laufen laut Kreis weitere Abstrichaktionen. Der offene Ganztag (OGS), wo zuerst die meisten Kinder betroffen waren, bleibt vorerst weiter geschlossen.

So lief der Donnerstag, 17.6.:

11.15 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.418 bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 17. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 10 gestiegen. 129 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 68 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.927 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 11,7 (Vortag 14,5).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 7 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner davon wird intensivmedizinisch betreut. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 362 Personen verstorben.

In Witten gibt es nun 4126 bestätigte Infektionen, vier mehr als am Vortag. 44 Menschen sind aktuell erkrankt, 19 von ihnen mit einer Mutation. 3952 Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt sinkt auf 16,30 (Vortag: 22,42).

An der seit einigen Tagen im Fokus des Gesundheitsamts stehenden Hellweg-Grundschule sind bislang insgesamt 8 Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet worden, 147 Kinder und 2 Mitarbeitende sind in Quarantäne. Einige Testergebnisse stehen noch aus, außerdem stehen am Freitag und am Montag weitere Abstrichaktionen an. Bis mindestens Freitag bleibt die Schule im Distanzunterricht.

11 Uhr: Sport ist sogar in der Halle wieder erlaubt, in der Innenstadt ist die Maskenpflicht weggefallen und die Friseure haben wieder geöffnet. Doch bei Trauungen sind die Gästezahlen immer noch sehr eng begrenzt. Warum tut sich da so wenig?

6.30 Uhr: Land und Kommunen haben sich ganz aktuell auf eine Regelung zu Kita- und OGS-Beiträgen geeinigt. Demnach werden den Eltern die bereits gezahlten Beiträge für den Monat Februar 2021 voll erstattet, für die Monate März bis einschließlich Mai 2021 müssen die Beiträge nur zur Hälfte bezahlt werden.

So lief der Mittwoch (16.6.)

17.44 Uhr: Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts hat zwei vollkommen gesunden Frauen die Empfehlung ausgesprochen, sich krank schreiben zu lassen. Mit der vortäuschten Arbeitsunfähigkeit hätten sie die Wittener Firma Sico beinahe zum Stillstand gebracht. Geschäftsführer Ralf Skoda hat einen Anwalt eingeschaltet, der Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht hat. Kreisdirektor Paul Höller reagiert und macht klar: „Ja, da ist wirklich Mist gebaut worden.“

16.11 Uhr: Der digitale Corona-Impfpass bereitet den Apothekern in Witten große Probleme. Nach einem holprigen Start am Montag dauern die technischen Schwierigkeiten auch am Mittwoch weiter an. Vor allem der Server des Robert-Koch-Instituts (RKI) scheint nicht stabil zu laufen. Die Nachfrage nach den QR-Codes, die einen vollständigen Impfschutz bestätigen, ist derweil ungebrochen hoch.

13.10 Uhr: Fünf Neuinfektionen erzeichnet der EN-Kreis für die vergangenen 24 Stunden. Insgesamt gibt es damit nun 13.408 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 16. Juni). 142 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 75 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.904 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt nun bei 14,5 (Vortag 16,4). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind weiterhin acht Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner davon wird intensivmedizinisch betreut.

In Witten steigt die Zahl der Corona-Fälle um einen auf 4122. Aktuell infiziert sind 47 Männer und Frauen, davon 23 mit einer Virusvariante. 3945 Menschen gelten als genesen. Die Inzidenz sinkt wieder leicht auf 22,42 (Vortag 24,46).

13.00 Uhr: Die Zahl der infizierten Schüler an der Hellwegschule hat sich von sechs auf acht erhöht. Die Grundschule bleibt deshalb mindestens bis Freitag im Distanzunterricht.

Positive Fälle oder Verdachtsfälle gibt es in der Stadt derzeit auch an der Pferdebachsschule, der Förderschule Pestalozzischule und im Evangelischen Kindergarten Krone.

So lief der Dienstag (15.6.)

16.16 Uhr: Ohne Test und ohne Termin shoppen zu können - das bringt auch die Kunden in die Stadtgalerie Witten zurück. Worauf die Center-Managerin setzt.

12.25 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen im EN-Kreis ist wieder gestiegen. Sieben Neuinfektionen sind in den letzten 24 Stunden nachgewiesen worden. Damit sind es nun insgesamt 13.403 bestätigte Corona-Fälle.

149 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 73 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.892 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreisgebiet bei 16,4 (Vortag 19,1).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit acht Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner davon wird intensivmedizinisch betreut.

Mittlerweile sind im Kreis laut der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 170.440 Bürgerinnen und Bürger erstgeimpft, 97.882 sind bereits vollständig geimpft. Nicht erfasst sind in dieser Zahl allerdings die Impfungen durch Betriebs- und Privatärzte.

Die Lage in Witten: Die Ruhrstadt zählt zwei Neuinfektionen seit Montag. Damit steigt die Gesamtzahl aller Coronafälle leicht auf nun 4121. 51 Männer und Frauen sind aktuell infiziert, davon 23 mit einer Virusvariante, 3940 Menschen gelten als genesen. Die Inzidenz steigt leicht auf 24,46 (Vortag 22,42).

12.03 Uhr: Überall sinken die Infektionszahlen und da wird die Hellwegschule in Witten ausgerechnet zum Hotspot. Dort sind bislang sechs Kinder aus vier Klassen positiv auf das Virus getestet worden. Weitere Tests und Testergebnisse stehen noch aus. 125 Kinder und zwei Mitarbeitende befinden sich bereits in Quarantäne Welche weiteren Folgen die sechs Corona-Fälle haben.

10.14 Uhr: Wer den digitalen Impfpass haben möchte, der bekommt ihn in einigen Wittener Apotheken, aber nicht überall. Diese Apotheken stellen ihn aus.

7 Uhr: Corona hatte Witten in den vergangenen Monaten fest im Griff. Im Lockdown lag die Ruhrstadt im verordneten Dornröschenschlaf. Mitten in der ersten Welle – Anfang April 2020 – hat Karin Kudla ihre Stelle als Wirtschaftsförderin angetreten. Ihr Schwerpunkt: Nachhaltigkeit. Was sie erlebt hat und welche positiven Effekte die Corona-Pandemie gehabt hat, darüber sprach die 28-Jährige mit unserer Redaktion.

So lief der Montag (14.6.)

14.37 Uhr: Deutschland diskutiert noch eine Aufhebung der Maskenpflicht, in Witten ist es schon soweit – zumindest in der City im Freien. Ein überfälliger Schritt, findet Redaktionsleiter Jürgen Augstein.

13.41 Uhr: Seit Montag (14.6.) kann der digitale Impfpass für gegen Corona Geimpfte von den Apotheken ausgestellt werden. In der Praxis war dies aber erst in einigen wenigen Wittener Apotheken möglich. Viele Apotheken warten noch darauf, die QR-Codes ausgeben zu können.

13.20 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen festgestellt worden. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt damit unverändert bei 13.396. 142 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 71 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.892 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf nun 19,1 (Vortag 20,7). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit acht Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, einer wird intensivmedizinisch betreut.

In Witten bleibt es bei 4119 Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie. Aktuell infiziert sind 50 Männer und Frauen, von diesen haben sich 23 nachweislich mit einer Virusmutation angesteckt. 3939 Bürger gelten als genesen. Die Inzidenz der Ruhrstadt sinkt damit wieder leicht und liegt nun bei 22,42 (Vortag (24,46).

Am Montag lagen dem RKI für auffallend viele Städte und Kreise keine Neuinfektionen vor. 30 der 53 Kommunen hatten keine neuen Fälle gemeldet, am Sonntag waren es derer sechs. Ob es sich um einen Meldeverzug handelt, ist noch unklar.

So lief der Sonntag (13.6.)

10.16 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.396 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 13. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 7 gestiegen. Aktuell sind 158 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 75 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.876 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 20,7 (Vortag 18,5).

In Witten hat es vier Neuinfektionen gegeben. Die Gesamtzahl aller Corona-Fälle steigt damit auf 4119. Aktuell infiziert sind 51 Wittener, davon 23 mit einer Virusvariante. Als genesen gelten 3938 Männer und Frauen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 24,46 (Vortag 22,42)

Ein Fokus des Gesundheitsamtes liegt weiterhin auf der Hellweg-Grundschule in Witten. Dort sind bislang fünf Kinder aus mehreren Klassen positiv auf das Virus getestet worden. Weitere Tests und Testergebnisse stehen noch aus. 125 Kinder und zwei Mitarbeitende aus den betroffenen Klassen und dem Offenen Ganztag befinden sich bereits in Quarantäne, weitere könnten folgen. Bis die Ergebnisse aller PCR-Tests vorliegen, wechselt die Schule in den Distanzunterricht.

Weitere Einrichtungen mit Coronafällen oder Verdachtsfällen in Witten: Grundschule Pferdebachschule, Förderschule Pestalozzischule sowie der evangelische Kindergarten Krone.

So lief der Samstag (12.6.)

12.05 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.389 bestätigte Corona-Fälle (Stand Samstag, 12. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 4 gestiegen. Aktuell sind 169 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 81 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.858 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 18,5 (Vortag 21,6).

Witten zählt weiterhin 4115 bestätigte Corona-Fälle. 53 Menschen sind aktuell infiziert, davon 26 mit einer Virusvariante. 3932 Wittener gelten als genesen. Die Inzidenz liegt bei 22,42 (Vortag 23,44).

Positive Fälle oder Verdachtsfälle gibt es in Witten an der Grundschule Pferdebachschule, der Grundschule Hellwegschule und der Förderschule Pestalozzischule, außerdem im Evangelischen Kindergarten Krone.

So lief der Freitag (11.6.)

15.48 Uhr: Am Montag geht es los. Dann soll es den digitalen Impfpass in Apotheken geben. Die gute Nachricht ist: Die allermeisten Apotheken in Witten werden mitmachen bei der Ausstellung des digitalen Impfpasses. Die schlechte ist: Aber nicht schon ab Montag. „Das kann auf keinen Fall klappen“, sagt Dorothe Werner, die Sprecherin der Wittener Apotheken.

13.11 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind von April 2020 bis April dieses Jahres 2713 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt worden. Daraufhin seien 2603 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und 273.745,50 Euro an Bußgeldern kassiert worden.

13 Uhr:An der Hellwegschule in Witten sind vier Kinder aus zwei Klassen positiv auf das Virus getestet worden, teilt das Kreisgesundheitsamt mit. In einer weiteren Klasse der Grundschule sind zwei Pool-Testungen positiv ausgefallen, die Ergebnisse der Einzeltestungen stehen noch aus.

12.09 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.385 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 11. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um zwölf gestiegen. Aktuell sind 177 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 80 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.846 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 21,6 (Vortag 18,8).

In Witten gibt es nun 4114 bestätigte Infektionen, vier mehr als am Vortag. 53 Menschen sind aktuell erkrankt, 25 von ihnen mit einer Mutation. 3931 Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt sinkt auf 23,44 (Vortag: 25,48).

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet in ihrem Impfbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis 167.509 erstgeimpfte Bürgerinnen und Bürger, 88.644 sind bereits vollständig geimpft. Der Impfbericht erfasst Impfungen der niedergelassenen Ärzte, Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäuser. Da die Daten der jetzt ebenfalls impfenden Betriebs- und Privatärzte aber ausschließlich an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden, bildet der KVWL Bericht das Impfgeschehen nicht mehr vollständig ab.

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet 564.492 Mal genutzt, 850 Tests fielen positiv aus.

So lief der Donnerstag (10.6.)

17.36 Uhr: Die Corona-Inzidenzwerte in Witten sind nun seit einigen Tagen schon auf einem konstant niedrigen Niveau. Deshalb hat die Stadtverwaltung entschieden, die Maskenpflichtin der Innenstadt ab Montag, 14. Juni, aufzuheben.

15.53 Uhr: Das Zeltfestival Ruhr am Kemnader See kann leider auch 2021 nicht stattfinden. Nun überraschen die Veranstalter aber mit einer kreativen Idee: Nach Vorbild des bereits im vergangenen Jahr erfolgreich ausgetragenen „Strandkorb Open Air“ im Mönchengladbacher Sparkassenpark finden nun doch verschiedene Shows zwischen dem 20. August und 25. September an Ort und Stelle statt - und zwar ganz coronakonform.

12.53 Uhr: Ab Freitag (11.6.) gelten im EN-Kreis weitere Lockerungen. Ab dann sind Hallensport sowie Besuche von Innengastronomie und die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten in Innenräumen wieder ohne negatives Testergebnis möglich.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.373 bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 10. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 17 gestiegen. Aktuell sind 179 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 76 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.832 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 18,8 (Vortag 21,6).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 9 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner davon wird intensivmedizinisch betreut. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 362 Personen verstorben.

In Witten gibt es nun 4110 bestätigte Infektionen, zehn mehr als am Vortag. 51 Menschen sind aktuell erkrankt, 19 von ihnen mit einer Mutation. 3929 Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt steigt auf 25,48 (Vortag: 18,34).

Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen sind in Witten Pferdebach-Grundschule, die Pestalozzischule, die Hellwegschule und der Ev. Kindergarten Krone.

10.28 Uhr: Das Stadtmarketing lädt ab Sonntag (20. Juni) wieder zu seinem beliebten Trödelmarkt auf dem Rathausplatz ein. Bis Oktober können sich die Besucher wieder regelmäßig sonntags von 11 bis 16 Uhr in der Wittener Innenstadt auf Schatzsuche und Schnäppchenjagd begeben. Das sind die Termine.

7 Uhr: Am 30. Oktober im vergangenen Jahr haben sie ihre letzten Hochzeitsgäste bewirtet, dann mussten sie ihr Haus schließen. Der zweite Shutdown. Nach siebeneinhalb Monaten findet am Samstag (12.6.) auf Schloss Steinhausen wieder das erste Fest statt. „Eine Veilchenhochzeit mit 22 Gästen. Die Gastgeber sind 13 Jahre verheiratet“, sagt Gastronomin Martina Kobbeloer. Bommerns weit über Wittens Stadtgrenzen hinaus bekannte „Feier-Location“ im Grünen erwacht zu neuem Leben.

So lief der Mittwoch (9.6.)

16.29 Uhr: Besuche im Evangelischen Krankenhaus Witten (EvK) sind ab 10. Juni ohne Voranmeldung und bereits nach dem dritten Tag des Klinikaufenthalts möglich. Pro Tag ist nach wie vor der Besuch von nur einer Person für maximal 60 Minuten erlaubt. „Angehörige bitten wir deshalb, sich im Vorfeld abzusprechen“, sagt EvK-Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel.

14.57 Uhr: Nun ist es amtlich: In Witten, dessen Inzidenz aktuell bei 18,34 liegt, wird es ab Freitag, 11. Juni, weitere Lockerungen geben. Denn auch der Inzidenzwert des Landes NRW liegt jetzt am fünften Werktag in Folge unter 35. Diese Lockerungen gelten nun.

13.21 Uhr: Ab Freitag (11.6.) rollt der Ball. Die Fußball-Europameisterschaft startet mit der Partie zwischen der Türkei und Italien im Stadio Olimpico in Rom. Zur EM dürfen Wittener Gastronomen für ihre Gäste in der Außengastronomie einen Fernseher nach draußen stellen, so das Ordnungsamt auf Anfrage unserer Redaktion. Natürlich müssten die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung beachtet werden. Ab 22 Uhr seien auch die Regeln des Landesimmissionsschutzgesetzes zu beachten, das den Schutz der Nachtruhe ab 22 Uhr regelt.

12.53 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.356 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 9. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 19 gestiegen. Aktuell sind 176 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 69 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.818 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 21,6 (Vortag 20,4).

Witten zählt 4100 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr. In den letzten 24 Stunden sind drei Neu-Infektionen bekannt geworden. Aktuell infiziert sind 44 Bürger der Stadt, 19 davon sind nachweislich mit einer Virus-Variante betroffen. Als genesen gelten 3926 Menschen. Die Inzidenz sinkt weiter auf nun 18,34 (Vortag 21,4).

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet 553.546 Mal genutzt, 842 Tests fielen positiv aus.

12.04 Uhr: Eltern haben in Witten auch Kitabeiträge für Zeiten des Notbetriebs gezahlt. Die Stadt möchte diese erstatten. Hierfür gibt es aber Bedingungen.

So lief der Dienstag (8.6.)

12.45 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.337 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 8. Juni), zwei mehr als am Vortag. Aktuell sind 169 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 62 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.806 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreisgebiet jetzt bei 20,4 (Vortag 21,3). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit zehn Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, keiner davon wird intensivmedizinisch betreut.

Witten zählt unverändert 4097 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr. In den letzten 24 Stunden sind keine Neu-Infektionen bekannt geworden. Aktuell infiziert sind 44 Bürger der Stadt, 17 davon sind nachweislich mit einer Virus-Variante betroffen. Als genesen gelten 3923 Menschen. Die Inzidenz sinkt weiter auf nun 21,4 (Vortag 24,46).

Seit Mittwoch, 2. Juni, befindet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis in Inzidenzstufe 1. Dies ist auf Kreisebene aktuell die Stufe, in der die umfangreichsten Lockerungen und Öffnungsschritte gemäß Coronaschutzverordnung des Landes möglich sind.

Seit Freitag liegt aber auch die Landesinzidenz in NRW unter 35 (Stand Dienstag: 26,0). Sollte dies bis einschließlich Mittwoch und damit an fünf Werktagen in Folge der Fall sein, so gelten ab Freitag, 11. Juni, weitere Lockerungen in allen Kreisen und kreisfreien Städten der Inzidenzstufe 1. Hallensport sowie der Besuch von Innengastronomie und die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten in Innenräumen wären im Ennepe-Ruhr-Kreis dann wieder ohne negatives Testergebnis (oder Impf-/Genesenennachweis) möglich.

Derzeit gibt es in zwei Einrichtungen in Witten Coronafälle oder Verdachtsfälle: an der Grundschule Pferdebach und im Evangelischen Kindergarten Krone.

So lief der Montag (7.6.)

17.37 Uhr: Seit Montag können in Witten nun offiziell auch Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden. Doch die Nachfrage ist bislang überschaubar.

17.10 Uhr: Das Marien-Hospital in Witten lockert seine Besuchsverbote. Allerdings gelten weiterhin strenge Regeln, wenn man einen Patienten besuchen möchte.

16.15 Uhr: Endlich: Auch für die Wittener Bäder ist die monatelange Schließung dank sinkender Inzidenzwerte vorbei. Als erstes hat das Herbeder Hallenbad am Montag (7.6.) seine Türen für alle Schwimm-Fans geöffnet. Dementsprechend fröhlich ziehen dort einige Wasserratten schon am Morgen ihre Bahnen. Andere Bäder folgen in den nächsten zwei bis drei Wochen. Auch die Schwalbe II legt bald wieder ab.

16.14 Uhr: Der EN-Kreis liegt in Inzidenzgruppe 1, fürs Shoppen etwa braucht man keinen Schnelltest mehr. Nimmt der Betrieb in den Schnelltestzentren in Witten damit ab? Nein. Über das lange Fronleichnamswochenende hatten die Wittener Abstrich-Einrichtungen gehörig zu tun. Es kamen vor allem Auswärtige. Die – weil es die Inzidenz in ihrem Heimatort nicht zuließ – offenbar in Witten die Fitnessstudios oder die Kneipen aufsuchten.

13.50 Uhr: Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet in ihrem Impfbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis 162.099 erstgeimpfte Bürgerinnen und Bürger (Stand 7. Juni). Mehr als die Hälfte aller 324.106 Kreisbewohner haben somit mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. 72.792 sind bereits vollständig geimpft.

13.26 Uhr: Seit Mittwoch, 2. Juni, befindet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis – und damit auch Witten – in Inzidenzstufe 1. Dies ist aktuell die Stufe, in der die umfangreichsten Lockerungen und Öffnungsschritte gemäß Coronaschutzverordnung des Landes möglich sind. Trotzdem winken noch weitere Lockerungen.

12.24 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.335 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 7. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um fünf gestiegen. Aktuell sind 208 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 74 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.765 Menschen gelten als genesen.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um einen auf 362 gestiegen. Verstorben ist eine 64-jährige Frau aus Schwelm.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 21,3 (Vortag 24,7).

In Witten gibt es 4097 (+2) Corona-Fälle. Davon sind aktuell 58 erkrankt (22 mit Virusvariante). 3909 gelten als genesen, 130 sind an oder mit dem Virus verstorben. Die Inzidenz liegt bei 24,46 (Vortag 35,67).

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet 542.706 Mal genutzt, 835 Tests fielen positiv aus.

12.05 Uhr: Das Kommunale Integrationszentrum des EN-Kreises (KI) stellt Informationen über die Corona-Impfung und die Schnelltestangebote in zehn Sprachen zur Verfügung. Die Poster können Einrichtungen wie etwa Schulen, Kitas oder Flüchtlingsinitiativen ausdrucken und aushängen. Auf den Aushängen befinden sich QR-Codes, mit denen sich weitergehende Infos per Smartphone abrufen lassen.

So lief der Sonntag (6.6.)

13 Uhr: 13.330 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 6. Juni) gibt es mittlerweile im EN-Kreis. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 9 gestiegen. Aktuell sind 216 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 78 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.753 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreisgebiet bei 24,7 (Vortag 24,1).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 11 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, zwei Personen werden intensivmedizinisch betreut.

In Witten gibt es seit Beginn der Pandemie 4095 (+2) Corona-Fälle. Davon sind aktuell 56 erkrankt (22 mit Virusvariante). 3909 gelten als genesen, 130 sind an oder mit dem Virus verstorben. Die Inzidenz liegt bei 35,67.

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet 536.368 Mal genutzt, 834 Tests fielen positiv aus.

10 Uhr: Ab Montag (7.6.) entfällt die Priorisierung bei den Corona-Schutzimpfungen. Jeder, der dies möchte, kann sich für eine Immunisierung melden. Trotzdem sei Geduld bei der Vereinbarung von Impfterminen gefragt, betonen die Bundes- und auch die NRW-Landesregierung. Der Wittener Hausarzt Dr. Daniel Pötter erlebt - wie andere niedergelassene Mediziner in der Stadt - seit Tagen einen Ansturm Impfwilliger auf seine Gemeinschaftspraxis an der Ardeystraße. Massiv verärgert ist der Arzt über das aggressive Verhalten so mancher Ungeduldiger.

So lief der Samstag (5.6.)

13 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.321 bestätigte Corona-Fälle (Stand Samstag, 5. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 7 gestiegen. Aktuell sind 215 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 70 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.745 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 24,1 (Vortag 25,6).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 11 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 1 Person wird intensivmedizinisch betreut, keine beatmet.

In Witten gibt es nun 4093 bestätigte Infektionen, zwei mehr als am Vortag. Erkrankt sind 56 Personen, davon 23 nachweislich mit Virusvariante. 3907 Wittener gelten als gesundet. 130 Wittener sind an oder mit dem Virus verstorben. Die Inzidenz bleibt gleich, bei 28,54 (wie am Vortag).

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet 526.906 Mal genutzt, 833 Tests fielen positiv aus.

Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen sind die Grundschule Pferdebach und der Ev. Kindergarten Krone.

So lief der Freitag (4.6.)

17 Uhr: Es ist wieder Leben in der Wittener Innenstadt.. Vor einigen Geschäften stehen Menschen Schlange, andere stöbern an Schaufenstern und Bücherständen, in der Außengastronomie ist kaum ein Tisch nicht besetzt. Aufsteller auf dem Gehweg und Zettel an den Ladentüren informieren Wittenerinnen und Wittener darüber, dass sie jetzt wieder ohne Test und ohne Termin ganz unkompliziert shoppen gehen können. So sieht es vor Ort aus.

12 Uhr: Die Inzidenzen in Stadt und Kreis steigen leicht an, außerdem gibt es einen weiteren Todesfall. Verstorben ist 89-jähriger Mann aus Ennepetal.

Insgesamt gibt es im Ennepe-Ruhr-Kreis jetzt 13.314 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 4. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 27 gestiegen. Aktuell sind 221 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 65 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.732 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 25,6 (Vortag 20,7).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 23 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 2 Personen werden intensivmedizinisch betreut, eine davon wird beatmet.

In Witten gibt es nun 4091 bestätigte Infektionen, sechs mehr als am Vortag. 58 Menschen sind aktuell erkrankt, 20 von ihnen mit einer Mutation. 3903 Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt steigt auf 28,54 (Vortag: 23,44).

Die Pferdebach-Grundschule und der ev. Kindergarten Krone haben positive Fälle oder Verdachtsfälle in ihrer Einrichtung gemeldet.

10.25 Uhr: Im letzten Jahr wurden die Abiturienten von Corona kalt erwischt. Die Zeugnisvergaben mussten umorganisiert, Abibälle kurzfristig abgesagt werden. In diesem Jahr hatten die Schulen Zeit, sich auf die besonderen Umstände einzustellen. Aber planen können sie trotzdem nicht wirklich. „Die Vorgaben ändern sich ja ständig – wir müssen von Woche zu Woche schauen“, sagt Holger Jahnke, Leiter der Hardenstein-Gesamtschule. Das sind die Pläne.

So lief der Donnerstag (3.6.)

11 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.287 bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 3. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 7 gestiegen. Aktuell sind 221 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 76 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.706 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 20,7 (Vortag 24,1).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 23 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 3 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 1 von ihnen wird von beatmet.

In Witten gibt es nun 4085 bestätigte Infektionen, drei mehr als am Vortag. 64 Menschen sind aktuell erkrankt, 26 von ihnen mit einer Mutation. 3891 Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt sinkt wieder leicht ab, er liegt nun bei 23,44 (Vortag: 26,5).

Derzeit gibt es in Witten nur eine Einrichtung mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen, das ist die Hellwegschule.

7 Uhr: Wer im Ausland studiert, bringt meist große Erwartungen mit. Fremde Kulturen kennenlernen, Menschen treffen, Erinnerungen schaffen – in der Corona-Pandemie war all das nur sehr eingeschränkt möglich. Aurora Mane aus Italien und Guewen Morin aus Frankreich sprechen trotzdem sehr positiv über ihre Zeit an der Uni Witten/Herdecke. Und: Die Uni Witten/Herdecke will auch weiterhin Studierende aus dem Ausland empfangen. Obwohl es in der Pandemie viele organisatorische Hürden gibt.

So lief der Mittwoch (2.6.)

12.53 Uhr: Wasserratten können sich freuen: In drei Wochen dürfen sie im Freibad Annen endlich wieder ihre Bahnen ziehen, im Hallenbad Herbede sogar schon ab nächsten Montag. Das haben die Stadtwerke Witten jetzt mitgeteilt. Auch die MS Schwalbe II startet bald in die Saison.

12.20 Uhr: Die Muskeln können wieder wachsen. Seit Freitag (28.5.) dürfen Fitnessstudios in Witten nach langem Lockdown ihre Türen öffnen. Die siebenmonatige Schließung hat die Betreiber vor eine große Herausforderung gestellt – umso größer ist die Erleichterung, dass es nun wieder los geht.

11 Uhr: Die Inzidenz im EN-Kreis sinkt zwar weiter, aber der Wert in Witten ist wieder deutlich angestiegen.

Insgesamt gibt es im Ennepe-Ruhr-Kreis jetzt 13.280 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 2. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 13 gestiegen. Aktuell sind 251 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 85 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.669 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 24,1 (Vortag 27,2).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 22 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, zwei Personen werden intensivmedizinisch betreut, niemand wird beatmet.

In Witten gibt es nun 4082 bestätigte Infektionen, sechs mehr als am Vortag. 70 Menschen sind aktuell erkrankt, 24 von ihnen mit einer Mutation. 3882 Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt steigt deutlich auf 26,5 (Vortag: 16,3).

6 Uhr: Pandemie und Pauken, das hat in diesem Schuljahr alles andere als gut geklappt. Witten will nun mit mehreren Projekten und Förderprogrammen abgehängte Schüler unterstützen. Wie schlimm es um manche Kinder steht, hat der Start des Präsenzunterrichts am Montag (31.5.) gezeigt: „Einige Kinder sind nicht zum Unterricht gekommen“, so die Sprecherin der Wittener Grundschulen, Susanne Daum. Die Eltern hätten nach dem ganzen Hin und Her nicht verstanden, dass wieder regulärer Schulbetrieb herrscht.

So lief der Dienstag (1.6.)

16.25 Uhr:Frische Farben, neue Möbel, Neubau-Pläne - die Betreiber von Hotels und Restaurants in Witten sind froh, wieder Gastgeber sein zu können. Aber manche plagen weiterhin Sorgen.

16.25 Uhr: Das für Witten zuständige Impfzentrum des Kreises muss seine Erstimpfungen gegen das Coronavirus einstellen. Schuld ist die zu geringe Menge an Impfstoff, die vom Land an den Kreis geliefert wird. Wie es weitergeht.

14.15 Uhr: Am Mittwoch (2.6.) stehen in Witten neue Lockerungen an. Seit fünf Werktagen liegt die Inzidenz unter dem Wert 35. Welche Regeln jetzt gelten.

11 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.267 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 01. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um sechs gestiegen. Aktuell sind 280 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 95 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 12.627 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 27,2 (Vortag 27,5).

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um einen auf 360 gestiegen. Verstorben ist eine 73-jährige Frau aus Schwelm.

In Witten gibt es jetzt 4076 bestätigte Infektionen, drei mehr als am Tag zuvor. 71 Menschen sind aktuell erkrankt, 25 von ihnen mit einer Mutation. 3875 Wittener gelten als genesen, 130 sind an der Krankheit verstorben. Die Inzidenz in der Stadt ist erneut leicht gestiegen und liegt bei 16,3 (Vortag 13,25).