Corona in Witten: 89-jährige Frau gestorben

Witten. Das Coronavirus hat in Witten ein weiteres Todesopfer gefordert: Eine 89-Jährige ist gestorben. Die Inzidenz sinkt derweil weiter: auf 186,37.

Eine 89-Jährige Wittenerin ist dem Coronavirus erlegen, das meldet der EN-Kreis am Samstag, 1. Mai. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Kreis auf 336.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Witten und im gesamten EN-Kreis weiter gesunken: In Witten liegt sie nun bei 186,37 (Vortag 198,52), im Kreis bei 135,4 (Vortag 137,9). Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 12.418 bestätigte Corona-Fälle (Stand Samstag, 1. Mai). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 69 gestiegen. Aktuell sind 1103 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 580 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 10.979 Menschen gelten als genesen.

In Witten gibt es jetzt 3836 bestätigte Infektionen, 28 mehr als am Tag zuvor. 461 Menschen sind aktuell erkrankt, 257 von ihnen mit einer Mutation. 3257 Wittener gelten genesen, 118 sind an der Infektion verstorben.

41 Corona- Patienten werden im Kreis in Krankenhäusern behandelt

Positive oder Verdachtsfälle gibt es im Haus am Voß’schen Garten, beim Pflegedienst der Lebenshilfe, außerdem in der Pferdebach-Grundschule, den Grundschulen Bruchschule und Harkortschule, im Schiller-Gymnasium, Albert-Martmöller-Gymnasium, in der Gesamtschule Hardenstein Standort Wabeck, der Holzkamp-Gesamtschule, der Pestalozzi-Förderschule und im Berufskolleg. Weitere Fälle wurden in der Kita Haus der kleinen Racker (Nebenstelle), der Städt. Kita Helfkamp, dem AWO-Familienzentrum Witten-Annen, der AWO-Kita Zum Ledderken und der Großtagespflege Naturkrümmel gemeldet.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 41 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 10 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 8 beatmet.

