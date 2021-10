Corona in Witten: 85-jährige Seniorin gestorben

Nach über drei Monaten ist in Witten wieder ein Mensch mit oder an Corona gestorben.

Witten. Nach langer Zeit hat es in Witten wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Zuletzt war das im Juli der Fall.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Witten auf 134. Wie der Kreis am Donnerstag (28.10.) mitteilte, ist eine 85-jährige Wittenerin mit oder an Corona gestorben. Den letzten Toten hat es in der Stadt am 6. Juli gegeben.

Neben Frau aus Witten auch ein Todesopfer aus Ennepetal

Neben der Wittenerin ist auch noch eine 75-jährige Ennepetalerin verstorben. Die Anzahl aller Todesfälle im Kreis seit Ausbruch der Pandemie steigt somit auf 384.

Die Coronalage in Witten und im Kreis wird wieder ernster. Die Inzidenzwerte im Kreis und in der Stadt sind von Mittwoch auf Donnerstag sprunghaft angestiegen. Im Kreis liegt der Wert bei 69,0 (Vortag 54,2). Die Sieben-Tage-Inzidenz in Witten klettert von 62,2 auf 77,5. 81 Corona-Neuinfektionen sind kreisweit am Donnerstag hinzugekommen, 21 davon in Witten.

