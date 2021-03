Corona: Inzidenzwert im EN-Kreis nähert sich 50-er Marke

Wetter/Herdecke. Der Corona-Inzidenzwert für Ennepe-Ruhr sank erneut. In Wetter und Herdecke hat das Gesundheitsamt zwei Einrichtungen im Blick. Der Überblick:

Im Ennepe-Ruhr-Kreis haben 215 Infizierte nachweislich eine Virusvariante .

. Das Seniorenhaus Kirchende ist nicht mehr im Visier des Gesundheitsamtes.

ist nicht mehr im Visier des Gesundheitsamtes. Die Zahl der Todesfälle im Kreis in Verbindung mit Corona stieg am Freitag nicht.

Dieses Corona-Newsblog aktualisieren wir fortlaufend. Den Corona-Ticker für NRW lesen Sie hier, den für Deutschland hier.

>>> Diese Regeln gelten aktuell in NRW!

+++Aktuelle Fallzahlen, aktuelle Regeln:+++

Update, 12. März: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 9.365 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 12. März). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 27 gestiegen. Aktuell sind 581 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 215 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 8.488 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 55,84 (Vortag 61,40).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 52 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 9 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 5 beatmet. Die aktuell 581 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (23/davon 10 nachweislich mit Virusvariante), Ennepetal (56/28), Gevelsberg (47/12), Hattingen (67/16), Herdecke (33/8), Schwelm (63/18), Sprockhövel (31/13), Wetter (74/37) und Witten (187/73). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (249), Ennepetal (733), Gevelsberg (889), Hattingen (1.542), Herdecke (602), Schwelm (759), Sprockhövel (578), Wetter (587) und Witten (2.549). Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.056 (Vortag 1.088) Personen im Kreis.

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 296 Menschen verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (8), Ennepetal (14), Gevelsberg (22), Hattingen (68), Herdecke (36), Schwelm (22), Sprockhövel (17), Wetter (8) und Witten (101).

Zu den Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen gehören derzeit unter anderem die Herdecker Robert-Bonnermann-Grundschule und in Wetter das Haus Bethesda.

Update, 11. März:

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 9.338 bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 11. März). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 44 gestiegen. Aktuell sind 593 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 206 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 8.449 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 61,40 (Vortag 66,33).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 63 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 7 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 5 beatmet.

Die aktuell 593 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (25/davon 12 nachweislich mit Virusvariante), Ennepetal (58/29), Gevelsberg (50/11), Hattingen (64/12), Herdecke (34/8), Schwelm (67/15), Sprockhövel (30/13), Wetter (78/31) und Witten (187/75).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (247), Ennepetal (728), Gevelsberg (885), Hattingen (1.539), Herdecke (600), Schwelm (755), Sprockhövel (578), Wetter (583) und Witten (2.534).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.088 (Vortag 1.075) Personen im Kreis.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um 3 auf 296 gestiegen. Verstorben sind drei Männer aus Wetter, Breckerfeld und Witten im Alter von 74, 93 und 94 Jahren. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (8), Ennepetal (14), Gevelsberg (22), Hattingen (68), Herdecke (36), Schwelm (22), Sprockhövel (17), Wetter (8) und Witten (101).

Folgende Einrichtungen sind im Visier des Gesundheitsamtes: In Herdecke das Seniorenhaus Kirchende und die Robert-Bonnermann-Grundschule sowie in Wetter das Haus Bethesda.

Update, 10. März:

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 9.294 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 10. März). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 27 gestiegen. Aktuell sind 620 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 187 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 8.381 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 66,33 (Vortag 70,65).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 61 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 7 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 5 beatmet.

Die aktuell 620 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (24/davon 6 nachweislich mit Virusvariante), Ennepetal (60/28), Gevelsberg (51/12), Hattingen (68/11), Herdecke (34/9), Schwelm (62/13), Sprockhövel (29/12), Wetter (77/26) und Witten (215/70).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (246), Ennepetal (723), Gevelsberg (881), Hattingen (1.529), Herdecke (596), Schwelm (752), Sprockhövel (576), Wetter (578) und Witten (2.500). Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.075 (Vortag 1.103) Personen im Kreis.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um 1 auf 293 gestiegen. Verstorben ist ein 77-jährige Frau aus Wetter. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (7), Ennepetal (14), Gevelsberg (22), Hattingen (68), Herdecke (36), Schwelm (22), Sprockhövel (17), Wetter (7) und Witten (100).

Folgende Einrichtungen sind im Visier des Gesundheitsamtes: In Herdecke das Seniorenhaus Ruhraue, das Seniorenhaus Kirchende, das Gemeinschaftskrankenhaus und die Robert-Bonnermann-Grundschule sowie in Wetter das Haus Bethesda.

Update 9. März

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 9.267 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 10 gestiegen. Aktuell sind 628 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 188 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 8.347 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 70,65 (Vortag 75,28). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 58 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Acht von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, sechs beatmet.

Die aktuell 628 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (23/davon 6 nachweislich mit Virusvariante), Ennepetal (59/29), Gevelsberg (52/13), Hattingen (70/12), Herdecke (34/8), Schwelm (64/12), Sprockhövel (28/12), Wetter (76/26) und Witten (222/70). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (245), Ennepetal (722), Gevelsberg (879), Hattingen (1.521), Herdecke (595), Schwelm (748), Sprockhövel (574), Wetter (578) und Witten (2.485). Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.103 (Vortag 1.146) Personen im Kreis.

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 292 Menschen verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (7), Ennepetal (14), Gevelsberg (22), Hattingen (68), Herdecke (36), Schwelm (22), Sprockhövel (17), Wetter (6) und Witten (100).

Zu den Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen gehören derzeit in Herdecke das Seniorenhaus Ruhraue und Seniorenhaus Kirchende, das Gemeinschaftskrankenhaus, die Robert-Bonnermann-Grundschule sowie in Wetter das Haus Bethesda der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Seit Samstag gibt es im Handel Corona-Tests zu kaufen, die jeder bei sich selbst anwenden kann. Fällt das Ergebnis positiv aus, so folgt daraus laut Mitteilung des Ennepe-Ruhr-Kreises zwar keine amtliche Quarantäne. „Wir appellieren aber dringend an jeden Betroffenen, sich sofort freiwillig zu isolieren, um niemanden zu gefährden“, sagt Astrid Hinterthür, Leiterin des Krisenstabs. „Außerdem sollte umgehend der Hausarzt kontaktiert werden. Dieser kann das Ergebnis des Selbsttests durch einen PCR-Test überprüfen.“ Sowohl für PCR-Tests als auch die PoC-Tests (Schnelltests), die beim Arzt oder in einem Corona-Testzentrum gemacht werden, gilt nach wie vor: Ein positives Ergebnis führt zu sofortiger Quarantänepflicht. Positive Schnelltests müssen durch einen PCR-Test überprüft werden. Sollte dieser negativ ausfallen, so gilt die Quarantäne als beendet..

Update 8. März

Im Kreis gibt es 9.257 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 8. März). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 20 gestiegen. Aktuell sind 632 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 167 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 8.333 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 75,28 (Vortag 76,51).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 61 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Neun von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, sieben beatmet.

Die aktuell 632 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (23/davon 6 nachweislich mit Virusvariante), Ennepetal (58/26), Gevelsberg (52/12), Hattingen (72/12), Herdecke (33/8), Schwelm (62/11), Sprockhövel (29/12), Wetter (74/19) und Witten (229/61). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (244), Ennepetal (722), Gevelsberg (877), Hattingen (1.520), Herdecke (595), Schwelm (748), Sprockhövel (574), Wetter (575) und Witten (2.478). Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.146 (Vortag 1.169) Personen im Kreis.

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 292 Menschen verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (7), Ennepetal (14), Gevelsberg (22), Hattingen (68), Herdecke (36), Schwelm (22), Sprockhövel (17), Wetter (6) und Witten (100).

Positive Corona-Fälle und Verdachtsfälle gibt es unter anderem in Herdecke im Seniorenhaus Ruhr­aue, im Seniorenhaus Kirchende und im Ender Gemeinschaftskrankenhaus sowie in der Robert-Bonnermann-Grundschule; in Wetter ist betroffen das Haus Bethesda der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

+++ Mehr Informationen zum Impfzentrum im EN-Kreis gibt es hier. +++

Aktuelle Nachrichten aus Wetter und Herdecke

Unsere Lokalredaktion hält Sie bei der Entwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis auf dem Laufenden: Wie reagieren Behörden? Was bedeuten die Corona-Maßnahmen für das öffentliche Leben? Welchen Auswirkungen haben die Einschränkungen auf die Schulen oder die Wirtschaft?

Sie wollen keine Nachricht aus Wetter und Herdecke mehr verpassen? Auf der Stadtseite finden Sie stets die aktuellen Informationen.

Neuigkeiten zum Geschehen in den beiden Ruhrstädten und manches mehr veröffentlicht die Redaktion

.