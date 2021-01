Corona: Gesundheits- und Erziehungsberufe häufig betroffen

Beschäftigte in Gesundheits- und Erziehungsberufen waren von März bis Oktober 2020 am häufigsten von Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen.

Witten. Die AOK hat sich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen im Zusammenhang mit Covid-19 angesehen. Geringe Fehlzeiten im EN-Kreis.

Beschäftigte in Gesundheits- und Erziehungsberufen waren in Westfalen-Lippe zwischen März und Oktober 2020 am stärksten von Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen. Dies zeigt eine Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten der Mitglieder der AOK Nordwest.

Am häufigsten haben in diesem Zeitraum Beschäftigte in der Kinderbetreuung und -erziehung, medizinische Fachangestellte sowie in der Zimmerei Tätige im Zusammenhang mit Covid-19 an ihrem Arbeitsplatz ge-fehlt. Insgesamt erhielten von den AOK-versicherten Erwerbstätigen in Westfalen-Lippe von März bis Oktober 2020 über 10.000 Beschäftigte von einem Arzt eine Arbeitsunfähigkeit im Zusammenhang mit einer Corona-Diagnose.

Die meisten Krankschreibungen erhielten jüngere Beschäftigte

Dabei waren Frauen häufiger betroffen als Männer, so die Krankenkasse. Unter den jüngeren Beschäftigten bis zu 20 Jahren waren die Krankmeldungen mit Bezug zu Covid-19 am häufigsten, bei den ab 60-jährigen Erwerbstätigen am seltensten. Bei weniger als der Hälfte der betroffenen Beschäftigten wurde der gesicherte Nachweis der Infektion mit SARS-CoV-2 auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dokumentiert (47,5 Prozent). Bei den übrigen Fällen lag ein klinischer Covid-19-Verdacht ohne Virusnachweis vor.

Regionale Unterschiede im Covid-19-Infektionsgeschehen spiegeln sich auch bei den Arbeitsunfähigkeitsquoten wider. Diese lagen im Bereich Westfalen-Lippe am höchsten im Kreis Coesfeld (1,6 %), gefolgt von den Kreisen Steinfurt (1,43), Olpe (1,4), Lippe (1,38 %) und der Stadt Dortmund (1,36 %). Im Ennepe-Ruhr-Kreis (0,70 %), Herne (0,48 %) und Hagen (0,63 %) waren die Corona-bedingten Arbeitsunfähigkeitszeiten am geringsten.

