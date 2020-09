Coronavirus Corona-Fall an der Holzkamp-Gesamtschule in Witten

Witten. Es gibt einen Corona-Fall an der Holzkamp-Gesamtschule in Witten. Einige Schüler und Lehrer müssen jetzt als Kontaktpersonen getestet werden.

Die Corona-Infektionszahlen sind am Sonntag wieder gestiegen. In Witten gibt es nun 221 bestätigte Fälle. Weil am Wochenende auch an der Holzkamp-Gesamtschule in Witten ein positives Test-ergebnis bekannt geworden ist, müssen zu Wochenbeginn einige Schüler und Lehrer der Schule als Kontaktpersonen auf das Virus getestet werden. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse erhält die betroffene Klasse vorsorglich Distanzunterricht.

