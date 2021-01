Corona: Erneut Heim-Bewohnerin in Witten gestorben

Witten Eine weitere Seniorin ist in Witten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Der Inzidenzwert ist stark gestiegen auf 169,15.

Das Gesundheitsamt des EN-Kreises verkündet auch am Wochenende wieder traurige Nachrichten: Drei weitere Senioren sind im Zusammenhang mit Corona gestorben, eine Person aus Witten. Damit steigt die Zahl der Toten im EN-Kreis auf 182.

Dem Virus erlegen sind ein 84-jährige Frau aus Schwelm, ein 91-jähriger Bewohner des Hattinger Altenheims St. Josef und eine 82-jährige Bewohnerin der Wittener Einrichtung Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten. Positive Fälle und Verdachtsfälle gibt es weiterhin in sieben Wittener Seniorenheimen: im Awo Altenzentrum Witten Egge, im Seniorenhaus Witten-Stockum, im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, im Haus am Voß’schen Garten (Boecker-Stiftung), im Lutherhaus Bommern, im Haus Buschey und im St. Josefshaus Herbede.

Inzidenzwert steigt in Witten stark an: auf 169,15

Von Samstag auf Sonntag hat der Kreis 6900 bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Es haben sich also 65 Personen neu infiziert (Stand Sonntag, 10. Januar). Erkrankt sind aktuell 865 Personen, 5853 gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 145,93 (Vortag 136,37). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 78 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Elf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, acht werden beatmet.

27 Neuinfektionen sind in Witten seit dem Vortag hinzugekommen. Die Gesamtzahl aller Corona-Fälle liegt damit bei 2037. Aktuell sind 365 Wittener erkrankt. 1625 Menschen haben die Krankheit überstanden. Der Inzidenzwert ist stark gestiegen und liegt nun bei 169,15 (Vortag: 149,9).

