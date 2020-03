Landrat Olaf Schade muss sich in den nächsten 14 Tagen in häuslicher Quarantäne aufhalten und wird seine Dienstgeschäfte deshalb in Hattingen erledigen. Angeordnet wurde dies vom Kreisgesundheitsamt. Der Sozialdemokrat hatte Ende vergangener Woche an einer Sitzung teilgenommen, bei der eine im Nachhinein positiv getestete Person anwesend war.

Den Kreisausschuss am Montag (16.3.) hat Schade nicht verpasst. Denn die Sitzung wurde kurzfristig wegen der Corona-Gefahr abgesagt. Die häusliche Quarantäne wird immer dann für zwei Wochen angeordnet, wenn jemand Kontakt zu einer nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Person hatte – zunächst mündlich, wenig später dann als Ordnungsverfügung. Diese von der Behörde angeordnete Quarantäne ist verpflichtend.

EN-Kreis ruft täglich an und dokumentiert den Gesundheitszustand

Entwickeln die „Kontaktpersonen“ in der Zeit der Quarantäne keine Symptome, können sie ihr Zuhause nach Ablauf der 14 Tage wieder verlassen – sofern das Gesundheitsamt zustimmt. Während der Quarantäne sollen sie täglich von der Behörde angerufen werden, die den Gesundheitszustand dokumentiert.

Wer Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen entwickelt, wird getestet – wie das jetzt beim Landrat der Fall ist. Fällt der Test positiv aus, handelt es sich um einen bestätigten Fall. Ist das Ergebnis negativ, dauert die Quarantäne dennoch bis zum vorgesehenen Termin weiter an. Wichtig: Symptome können laut EN-Kreis tatsächlich bis zum 14. Tag auftreten. Daher könne ein Test beispielsweise am vierten Tag negativ, am 14. Tag aber positiv ausfallen.

Aufhebung der Quarantäne: Erkrankte müssen mindestens 48 Stunden fieberfrei und 24 Stunden ohne Symptome sein

Corona-Erkrankte können aus der Quarantäne entlassen werden, wenn sie seit mindestens 48 Stunden fieberfrei und seit mindestens 24 Stunden symptomfrei sind. Ist dies der Fall, werden zwei Abstriche im Abstand von 24 Stunden durchgeführt. Nur wenn beide negativ ausfallen, kann die Quarantäne aufgehoben werden.