Corona: Der Inzidenzwert liegt in Witten nun bei 170,16

Der Inzidenzwert in Witten steigt seit einigen Tagen stark an (Symbolbild).

Witten In den vergangenen Tagen ist der Inzidenzwert in Witten stark angestiegen. Er liegt jetzt bei 170,16. Auch ein weiterer Senior ist gestorben.

Auch diese Woche beginnt mit schlechten Nachrichten. Der Inzidenzwert in Witten ist wieder gestiegen und liegt nun bei 170,16. Auch ein weiterer Todesfall ist zu beklagen: Verstorben ist ein 89-jähriger Bewohner des Lutherhauses Bommern in Witten.​

Insgesamt sind nun 48 Wittener dem Coronavirus erlegen. Davon haben 32 zuletzt in Altenheimen gelebt. Verstorben sind elf Bewohner der Feierabendhäuser, vier Bewohner der Awo Egge, sechs aus dem Lutherhaus Bommern, zwei der Seniorenresidenz Breddegarten, zwei von Chelonia Betreutes Wohnen, drei vom Seniorenhaus Witten-Stockum sowie zwei Bewohner vom Haus am Voß'schen Garten, einer von Haus Buschey und einer vom Awo-Seniorenzentrum Annen.

Verdachtsfälle in sieben Seniorenheimen

Acht Neuinfektionen sind in Witten seit dem Vortag hinzugekommen. Die Gesamtzahl aller Corona-Fälle liegt damit bei 2045. Aktuell sind 352 Wittener erkrankt. 1645 Menschen haben die Krankheit überstanden.​ Der Inzidenzwert in Witten steigt weiter an und liegt nun bei 170,16 (Vortag: 169,15).

Folgende Pflege- und Seniorenheime in Witten haben dem Kreisgesundheitsamt positive Fällen oder Verdachtsfälle gemeldet: Awo-Altenzentrum Egge, Seniorenhaus Witten-Stockum, Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, Lutherhaus Bommern, Haus Buschey und St. Josefshaus Herbede.

Auch der Inzidenzwert im EN-Kreis steigt an

Im Kreis sind es mittlerweile 183 Tote. Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 6923 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 11. Januar), von diesen sind aktuell 840 infiziert, 5900 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 23 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 147,79 (Vortag 145,93). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 75 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Elf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, neun werden beatmet.

