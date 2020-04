Corona: Berufskolleg Witten schreibt Dankesbrief an Schüler

Das Berufskolleg in Witten möchte sich bei seinen Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz in Corona-Zeiten bedanken.

Die Schüler des Berufskollegs Witten sind derzeit nicht im Unterricht, aber viele im Job. Ihnen möchte die Schule mit einem Brief Danke sagen.

Mit einem offenen Dankesbrief will das Berufskolleg Witten seine Schülerinnen und Schüler loben, die momentan nicht in der Schule, sondern in ihren Ausbildungsberufen arbeiten. Viele von ihnen trügen gerade jetzt an unterschiedlichen Stellen dazu bei, dass „der Laden weiter läuft“, so Schulleiter Olaf Schmiemann. Damit das nicht in Vergessenheit gerate und um Danke zu sagen, habe die Schule den Brief geschrieben.

„Wir sind sehr stolz auf Sie!“

Darin heißt es unter anderem: „Wir möchten uns an dieser Stelle aufrichtig und ausdrücklich bei unseren tollen Auszubildenden bedanken. Sie tragen derzeit dazu bei, dass unsere Gesellschaft nicht im Chaos versinkt. Dies geschieht unter zum Teil erheblichen persönlichen Belastungen. Liebe Auszubildende im Verkauf, in medizinischen und sozialen Einrichtungen und in all den Betrieben, die unsere Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben gerade aufrecht halten: Wir sind sehr stolz auf Sie!

Besonders beeindruckt sind wir auch von den Menschen unter Ihnen, die sich schon jetztehrenamtlich in der Krisenbewältigung engagieren: Durch Nachbarschaftshilfe oder als Rettungssanitäter, bei der Tafel oder durch Blutspenden. Oder in welcher Form auch immer. Sie sind ein echtes Vorbild für alle, die jung und gesund sind und tragen enorm dazu bei, dass unsere Gesellschaft auch in Notzeiten menschlich bleibt.“

Der ganze Brief ist auf dem Instagram-Account der Schule und auf ihrer Homepage zu lesen: www.bkwitten.de