Chlor-Unfall im Freizeitbad Heveney: Betrieb eingestellt

Im Freizeitbad Heveney am Kemnader See in Witten ist es zu einem Chlor-Unfall gekommen.

Witten. Ein Bediensteter hat mit Chemikalien hantiert. Dabei ist es zu einer unvorhergesehenen Reaktion gekommen. Das Wittener Bad ist derzeit gesperrt.

Die Wittener Feuerwehr ist an diesem Samstagvormittag zu einem Großeinsatz ins Freizeitbad Heveney ausgerückt. Dort hat es einen Unfall mit Chlor gegeben. Der Bäderbetrieb wurde vorsichtshalber eingestellt.

Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. „Zwei Chemikalien sind unglücklich zusammengelaufen“, so die erste Information. Tatsächlich hatte ein Bediensteter die Chemikalien unsachgemäß verarbeitet, dadurch sei es zu einer Reaktion gekommen, so die Feuerwehr. Ob etwas explodiert ist, sei noch unklar. Zum Glück sei der Unfall in einem für solche Arbeiten vorgesehenen Raum passiert. Dieser verfügte über einen Abfluss, Berieselungs- und Absaugungsanlagen, was den Einsatzkräften die Arbeit erleichterte.

Großeinsatz im Freizeitbad Heveney am Kemnader See in Witten. Foto: Markus Wüllner/news4 Video-Line

Das Freizeitbad wurde komplett geräumt. „Das machen wir pauschal in solchen Fällen und nicht, weil für Besucher akute Gefahr bestand“, erklärt ein Feuerwehrmann. Der Mitarbeiter des Freizeitbades wurde allerdings bei dem Unfall verletzt. Das Bad bleibt gesperrt, bis die Wehr ihre Arbeit beendet hat. Diese ist auch zwei Stunden nach dem Alarm noch im Einsatz. Auch die Löscheinheiten Bommern und Heven sind beteiligt.

Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten