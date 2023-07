Cellist aus Charkiw gibt Benefizkonzert an der Wittener Uni

Der Cellist Denys Karachevtsev ist am Donnerstag (13. Juli) in der Uni Witten/Herdecke zu Gast.

Witten. Benefizkonzert für Charkiw: Ein bekannter Cellist aus der Ukraine spielt in der Uni Witten/Herdecke für seine Landsleute. Das Programm.

u einem besonderen Benefizkonzert lädt die Uni Witten/Herdecke am Donnerstag (13. Juli) ein. Ein Cellist aus Charkiw spielt für die Menschen in seiner Heimatstadt, die immer wieder Ziel russischer Raketen ist.

Charkiw im Osten der Ukraine ist die zweitgrößte Stadt des Landes, das am 24. Februar 2022 von Russland angegriffen wurde. Viele Menschen aus der Millionenstadt sind auch nach Witten geflüchtet. Nun gastiert der ukrainische Cellist Denys Karachevtsev, der seit einem Jahr in Berlin lebt, in der Ruhrstadt.

Karachevtsev, der mit Videos von Bachs fünfter Cellosuite vor zerbombten Gebäuden in Charkiw bekannt wurde, spielt „The Garden of Immaculate Voices...“ – „Der Garten der unbefleckten Stimmen…“. Die Videos davon gingen laut einer Ankündigung der Universität um die Welt.

Eine „spirituelle Meditation über das Leben und Leiden Christi“

Der 30-Jährige ist Cellist am Opernhaus in Charkiw und unterrichtet am dortigen Konservatorium – seit seiner Flucht nach Deutschland tut er das online. Gleichzeitig macht er sein Konzertexamen an der Anton Rubinstein Musikakademie.

„Die Cellosuite ist eine Art spirituelle Meditation über das Leben und Leiden Christi, mit der fünften Suite als Porträt der Kreuzigung und der sechsten als Wiederauferstehung. Das schien mir ganz passend zum aktuellen Leiden in der Ukraine. Und wir hoffen alle, dass wir auferstehen werden“, sagt Denys Karachevtsev.

Der Eintritt für das von Professor Kazuma Matoba und seinen Studierenden organisierte Konzert ist frei. Es wird um Spenden für „Kharkiv help“ und „Culture shock“ gebeten. Los geht es um 20 Uhr im Veranstaltungssaal der Uni Witten/Herdecke. Mit Werken unter anderem von Vivaldi und Debussy ist der Cellist am selben Tag bereits um zwölf Uhr bei der „Kulturzeit“ im Zukunftslabor der Uni zu hören. Dann begleitet ihn Alexander Jakobidze-Gitman am Klavier.

