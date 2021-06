CDU Witten fordert mehr Photovoltaik auf Dächern und Flächen

Witten. Die CDU-Fraktion fordert, den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen in Witten voranzutreiben. Sie glaubt aber auch: Ohne Sponsoring geht es nicht.

Künftig mehr Photovoltaik auf den Dächern und Flächen von kommunalen Gebäuden zu haben, das ist eines der Ziele der CDU-Fraktion. Deshalb bittet sie die Stadtverwaltung zu prüfen, wie dieser Ausbau in Witten sinnvoll vorangetrieben werden kann. Insbesondere solle ein Weg aufgezeigt werden, wie bei Gebäuden, die noch nicht mit Photovoltaik ausgestattet sind, zeitnah nachgerüstet werden kann.

Die CDU fordert allerdings, dass ein Ausbau wirtschaftlich und ökologisch Sinn machen muss. Das hänge zum Beispiel vom Nutzerverhalten ab und wie stark der Eigenbedarf des Gebäudes durch PV-Strom gesenkt werden kann. „Wenn ab den Mittagsstunden oder am Wochenende weniger oder keine Kinder in der Schule sind, dann ist der Bedarf an Solarstrom geringer. In solchen Zeiten müsste dann entweder ein verlässlicher Abnehmer in der Umgebung für den erzeugten Strom existieren oder die Energie in Batterien zwischengespeichert werden“, erklärt Pompetzki. Und für Zeiten, in denen es nicht so sonnig sei, müsse geklärt werden, wie die erneuerbaren Energien zwischengespeichert werden können.

Stadt Witten soll ein Sponsoringmodell schaffen

Weil der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt beschränkt ist, fordern die Christdemokraten, dass ein Sponsoring-Modell für Investoren und Unternehmen geschaffen werde, um den Ausbau voranzutreiben. Eine weitere Möglichkeit sei das Einwerben von Fördermitteln. Pompetzki: „Für uns kommen beim Ausbau aber nicht nur kommunale Gebäude in Frage, sondern auch kommunale Flächen. Agri-Photovoltaik oder Photovoltaik auf Gerüsten ist eine Option, wodurch die Fläche weiterhin genutzt werden kann, z.B. als Parkplatz oder landwirtschaftlich.“

Auch die Grünen hatten Bürgermeister Lars König bereits gebeten, einmal darzustellen, wie es um die Umstellung auf Solarenergie in Witten bestellt ist.

