CDU Witten fordert mehr Aktionen in der Innenstadt

Witten. „52 Wochen – 52 Events“: In einer Anfrage macht die CDU in Witten Vorschläge, wie die City attraktiver werden könnte. Was die Fraktion fordert.

Die CDU-Fraktion will Wittens Mitte zukunftsfähig machen. In einer Anfrage an Bürgermeister Lars König fordert sie: „52 Wochen – 52 Events in der Innenstadt, das muss das Ziel für eine lebendige Innenstadt der Zukunft sein.“

Durch besondere Events, sprich Ereignisse, Veranstaltungen, soll die Wittener Innenstadt attraktiver werden, so die Idee der Unionsfraktion. „Vorstellbar wäre zum Beispiel ein ,Tag des Sports und der Gesundheit’ oder ein Streetfood-Festival“, heißt es in der Anfrage. Vor allem Wittener Akteure sollen bei den Aktionen einbezogen werden.

CDU Witten: Innenstadt muss sich wandeln

Insgesamt fordern die Christdemokraten: Die Innenstadt muss sich wandeln. Sie soll für Wittenerinnen und Wittener zu einem Erlebnis werden, etwa durch häufigere Angebote wie das Late-Night-Shopping. Darum fragt die CDU-Fraktion die Stadt unter anderem: „Welche besonderen Shopping-Events in der Stadt sind durch Stadtverwaltung und Stadtmarketing geplant?“ Und: Wie läuft ein Genehmigungsverfahren für derlei Veranstaltungen ab? Ließe sich der bürokratische Aufwand reduzieren? Und schließlich sollen auch die Wünsche und Vorschläge der örtlichen Händler Berücksichtigung finden.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten