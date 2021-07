CDU Witten fordert Debatte über Unwetter im nächsten Rat

Der Campingplatz, die Anlagen von Sportvereinen und nicht zuletzt viele Häuser standen nach dem Unwetter in Witten unter Wasser.

Witten. Die CDU-Fraktion mahnt für die nächste Ratssitzung eine Debatte über das Hochwasser an. Sie möchte so einiges dazu wissen.

Die CDU-Fraktion fordert eine Debatte über das Starkregen- und Flutereignis in der Ratssitzung am 13. September. Die Stadt Witten möge darlegen, welche Bereiche am stärksten betroffen waren und welche Schäden entstanden sind.

Das sei nach Meinung der Christdemokraten eine gute Basis, auch über Konsequenzen zu diskutieren, die man zur Vermeidung von größeren Schäden treffen kann. Insbesondere interessiert sich die CDU auch dafür, wie dramatisch die Situation bei der Trinkwasserversorgung war. „Wir müssen die Bevölkerung besser schützen. Dass jetzt die ersten Sirenen in Witten installiert werden, ist angesichts des Jahrhundert-Unwetters gut und richtig“, sagt Fraktionsvorsitzender Volker Pompetzki.

Doch nicht alles ist aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden nach der Katastrophe schlecht gelaufen: „Die Unterstützungsbereitschaft und Solidarität der haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte und der Bürger unserer Stadt hat mich bewegt. Mein großer Dank gilt all denen, die ihre Hilfe so selbstlos angeboten haben!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten