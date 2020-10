CDU Witten fordert Beleuchtung für zwei Skaterparks

Der Skatepark in Witten-Herbede, hier ein Foto nach dem Umbau im Jahre 2016, könnte vielleicht bald auch in dunklen Abendstunden befahrbar sein.

Witten. Am späten Nachmittag noch eine Runde in Witten skaten gehen? Dazu ist es ab Herbst zu dunkel. Die CDU fordert deshalb Beleuchtung für zwei Parks.

Auf Antrag der CDU-Fraktion soll die Stadtverwaltung prüfen, ob die beiden Skaterparks in der Stadt Witten kurzfristig mit einer Beleuchtung ausgestattet werden können. So wäre eine Nutzung auch im Winter möglich.

Es geht um die Anlagen am Haldenweg in Heven sowie an der Zeche-Holland-Straße in Herbede. Christian Bleske, bald CDU-Ratsmitglied aus Heven, fordert: „Gerade im Spätsommer, Herbst oder Winter, wenn die Temperaturen noch ausreichend hoch sind, aber die Skater berufstätig sind oder lange Nachmittagsunterricht haben, können diese ihrem Hobby nur noch schwer nachgehen, weil es dann ja schon dunkel ist. Hier können wir mit einfachen Mitteln die Situation verbessern.“

CDU Witten: Beleuchtung soll um 22 Uhr ausgeschaltet werden

Nach den Vorschlägen des Hevener Christdemokraten soll geprüft werden, ob die Beleuchtung bedarfsgerecht gesteuert werden kann, also manuell oder automatisch eingeschaltet werden kann. Dadurch soll ein unnötiger Energieverbrauch vermieden und die Lichtimmission aus Gründen des Umweltschutzes minimiert werden. Für beide Standorte soll außerdem sichergestellt werden, dass keine Dauerbeleuchtung erfolgt, sondern das Licht um 22 Uhr abgeschaltet wird.