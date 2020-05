CDU: Stadt Witten soll sich für Erhalt von Kaufhof einsetzen

Die Zukunft von Galeria Kaufhof in Witten ist ungewiss. Die CDU hat deshalb einen Brief an die Bürgermeisterin geschrieben. Man solle alles dafür tun, den Standort zu retten, fordern die Christdemokraten.

Witten. Die CDU-Fraktion in Witten sorgt sich um die Zukunft der Innenstadt und Kaufhof. Sie hat einen offenen Brief an die Bürgermeisterin geschrieben.

Die CDU-Fraktion im Wittener Rat hat einen offenen Brief an Bürgermeisterin Sonja Leidemann geschrieben. Grund ist die Sorge um die Zukunft der Kaufhof-Filiale an der Bahnhofstraße. Die Fraktion bittet die Verwaltung, „alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Galeria Karstadt Kaufhof für Witten als Vollsortimenter und Publikumsmagneten zu erhalten“.

Nicht zuletzt gehe es auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen am Einzelhandelsstandort. Um gegebenenfalls auf die Entwicklung politisch reagieren zu können, bitten die Christdemokraten die Bürgermeisterin um um eine kontinuierliche Information der politischen Gremien, insbesondere des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung.

Galeria Karstadt Kaufhof will Berichten zufolge bis zu 80 Filialen schließen

Die CDU-Fraktion verfolge mit großer Sorge die wirtschaftliche Entwicklung einiger Wittener Unternehmen und insbesondere die Entwicklung bei Galeria Karstadt Kaufhof, heißt es in dem Scheiben. Wie berichtet will die Warenhauskette voraussichtlich bis zu 80 Filialen bundesweit schließen. Ob der Standort Witten davon betroffen sein wird, ist bislang aber noch völlig unklar.

