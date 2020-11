CDU-Fraktion Witten fragt Stadt nach Plänen fürs Muttental

Am Bethaus und in der Muttentalstraße ist immer viel los: Spaziergänger, Radfahrer und Ausflügler treffen sich hier.

Witten. Im Wittener Muttental wird immer noch gerast, meint die CDU. Sie will nun wissen, was die Stadt dagegen unternimmt. Sie hat auch Vorschläge.

Die Verkehrssituation am Bethaus hat sich offenbar nicht gebessert . Auf der Muttentalstraße komme es durch rücksichtslose und zu schnelle Fahrweise immer noch regelmäßig zu gefährlichen Situationen für Spaziergänger und Anwohner , sagt die CDU-Fraktion. In einer Anfrage an Bürgermeister König möchten die Christdemokraten nun wissen, welche Maßnahmen die Stadt bereits ergriffen hat, um die Sicherheitslage dort zu verbessern.

Welche Pläne hat die Stadt?

Christian Held, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, betont: „Die Strecke ins Muttental wird stark von Wanderern, Touristen und Hundebesitzern genutzt. Damit die Attraktivität und Sicherheit der Strecke für sie erhalten bleibt, soll die Stadt nun erläutern, welche Maßnahmen Sie dafür ergreifen möchte .“

Das sei besonders notwendig, da die Strecke aufgrund ihres Verlaufes teilweise schlecht einzusehen ist . Die Fraktion könnte sich vorstellen, dass etwa Straßeneinbauten helfen könnten, die Situation sicherer zu machen.